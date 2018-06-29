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كُتّاب وآراء
الوقاية المدنية تنقذ سائحا في جبل ضواحي تنغير
تمكنت مصالح الوقاية المدنية التابعة لبومالن دادس، مساء الخميس، من إنقاذ سائح يحمل الجنسية الألمانية كان عالقا بفج جبلي بالقرب من منطقة "تسطرين" بايت سدرات الجبل، إقليم تنغير، بعد مجهودات قامت بها منذ الرابعة صباحا إلى غاية الثالثة مساء.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر محلية، فإن السائح الألماني يبلغ من العمر 58 سنة، خرج مساء الأربعاء فتاه على طريق العودة إلى الفندق الذي يكتريه، مشيرة إلى أنه ولج إلى فج جبلي ولم يستطيع الخروج منه، مما دفع المصالح التابعة للوقاية المدنية وعناصر من الدرك الملكي إلى التحرك نحو عين المكان لإنقاذه.
وذكر مصدر مطلع أن السائح أصيب على إثر هذه الواقعة بكسور في رجله، مشيرا إلى أنه تلقى الإسعافات الضرورية بعد إنقاذه من الفج، موضحا أن حالته الصحية على ما يرام.