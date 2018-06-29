24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/06/2018
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:27
|06:16
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- موسم الباكور بوزان
- "الباكور" .. "فاكهة مباركة" تعاني ضعف التسويق والتثمين بوزان
- غياب المستشفى الجامعي يقض مضجع المرضى وطلبة الطب بسوس
- هل فعلا آخر الليل صباح في المغرب؟
- الفصل الدراسي في المدرسة العمومية بالمغرب بين العنف والعنف المضاد
الزغاريد تتعالى من الحسيمة.. وأمّ ناصر الزفزافي ترحب بحكم الإعدام (5.00)
- القضاء يحكم بـ3 سنوات سجنا وغرامة مالية ضد الصحافي المهداوي - (132)
- لقجع ينبّه "الفيفا" إلى 8 أخطاء تحكيمية عصفت بالمنتخب في روسيا - (77)
- هل يطوي الملك محمد السادس ملف الريف بعفو شامل على المعتقلين؟ - (73)
- الزغاريد تتعالى من الحسيمة.. وأمّ ناصر الزفزافي ترحب بحكم الإعدام - (66)
- الحكومة تنظر إلى "أحكام الريف": المنطوق ابتدائيّ والقضاء مستقلّ - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
أمن مراكش يحقق مع صاحب وكالة "غير مرخصة"
الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:20
فتح أمن مراكش، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تحقيقا أوليا مع صاحب شركة لكراء السيارات من مدينة الدار البيضاء ومهاجر مغربي، عملا على الترويج لوكالة غير مرخص لها من طرف ولاية جهة مراكش أسفي.
وأوضحت مصادر هسبريس أن لوائح الإشهار التي تروج لها الشركة المذكورة لا تتوفر على أي معطيات توضح هوية الوكالة التي اختارت مكانا معروفا بانتشار وكالات كراء السيارات بمراكش.
وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الأمن استمعت إلى محمد بلكاهية، رئيس الجمعية الممثلة لوكالات كراء السيارات بمراكش، كمطالب بالحق المدني، بحضور ما يزيد عن 80 ممثلا للوكالات.