أمن مراكش يحقق مع صاحب وكالة "غير مرخصة"

ابراهيم مغراوي

فتح أمن مراكش، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تحقيقا أوليا مع صاحب شركة لكراء السيارات من مدينة الدار البيضاء ومهاجر مغربي، عملا على الترويج لوكالة غير مرخص لها من طرف ولاية جهة مراكش أسفي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن لوائح الإشهار التي تروج لها الشركة المذكورة لا تتوفر على أي معطيات توضح هوية الوكالة التي اختارت مكانا معروفا بانتشار وكالات كراء السيارات بمراكش.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الأمن استمعت إلى محمد بلكاهية، رئيس الجمعية الممثلة لوكالات كراء السيارات بمراكش، كمطالب بالحق المدني، بحضور ما يزيد عن 80 ممثلا للوكالات.