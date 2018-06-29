حجز 600 طن للمواد الغذائية المهربة بالبيضاء

هسبريس - و.م.ع

ذكرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، أنه تم حجز أزيد من 600 طن من المواد الغذائية المهربة تقدر قيمتها بأزيد من 6 مليون درهم ، وذلك أثناء مداهمة مستودعات سرية بالدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للإدارة أن حجز هذه الكمية المهمة يعد ثمرة عمل استعلاماتي دقيق قامت به المصالح الجمركية المختصة، في إطار عملية مشتركة مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية أسفرت عن حجز كميات مهمة من المنتجات والمواد الغذائية المهربة تتكون أساسا من الحبوب والقطاني والفواكه الجافة والتوابل.