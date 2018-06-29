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الرئيسية | حوادث | حجز 600 طن للمواد الغذائية المهربة بالبيضاء

حجز 600 طن للمواد الغذائية المهربة بالبيضاء

حجز 600 طن للمواد الغذائية المهربة بالبيضاء
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 29 يونيو 2018 - 13:10

ذكرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، أنه تم حجز أزيد من 600 طن من المواد الغذائية المهربة تقدر قيمتها بأزيد من 6 مليون درهم ، وذلك أثناء مداهمة مستودعات سرية بالدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للإدارة أن حجز هذه الكمية المهمة يعد ثمرة عمل استعلاماتي دقيق قامت به المصالح الجمركية المختصة، في إطار عملية مشتركة مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية أسفرت عن حجز كميات مهمة من المنتجات والمواد الغذائية المهربة تتكون أساسا من الحبوب والقطاني والفواكه الجافة والتوابل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تايكة غرماد الجمعة 29 يونيو 2018 - 13:34
وما خفي كان اعظم البلد صار بفعل الفساد والرشوة تساهل الأحكام المتعلقة بالفساد صار يغرق بمختلف السلع المواد الغذائية السامة والسلع التي تزاحم الانتاج الوطني .
فهناك ممرات آمنة خصوصا في أقصى الجنوب لمرور مختلف البضاءع نظرا لانعدام تطبيق الفانون بسبب قوة اللوبي النافذ في هذه المناطق وتساهل السلطات معه لأسباب سياسية.
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