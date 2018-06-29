فتاة ضحية لتوالي حالات الانتحار في إقليم سطات

إبراهيم الحافظون من سطات (رسم: خالد كدار)

فارقت شابّة، اليوم الجمعة، الحياة متأثرة بمفعول مادة سامة، كانت قد تناولتها في منزل أسرتها بمنطقة المزامزة ناحية سطات، في خطوة لإنهاء حياتها لأسباب مجهولة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة، المزدادة سنة 2000 والتي كانت مقبلة على الزواج، انتحرت بتناول مادة سامّة، بدوار أولاد يحيا جماعة المزامزة دائرة سطات، حيث نقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى سطات من أجل العلاج.

وزادت المصادر ذاتها أن الشابة توفيت بقسم الإنعاش، بالرغم من التدخلات الطبية، وجرى وضع جثتها بمستودع الأموات من أجل التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

يذكر أن هذه الحالة تعد الثالثة من نوعها التي سجلت بإقليم سطات في ظرف أسبوع، بعد وفاة فتاة حامل نتيجة مادة سامة تناولتها بمسقط رأسها بمنطقة مزورة أولاد سعيد، في حين جرى إنقاذ شاب جمعويّ بعد تناوله كيسا صغيرا لمادة سامّة بحي السماعلة بمدينة سطات.