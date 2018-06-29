صعق كهربائي يقتل شابا في وحدة صناعية بالداخلة

هسبريس من الداخلة

لفظ شاب عشريني، اليوم الجمعة، أنفاسه الأخيرة داخل وحدة لتجميد الأسماك بالمنطقة الصناعية بالداخلة، جراء تعرضه لصعقة كهربائية، أثناء قيامه بأشغال الصيانة بالوحدة الخاصة بتجميد الأسماك.

وأحيلت جثة الضحية على مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، قبل تسليم جثته إلى أسرته.

وفتحت المصالح الأمنية بالداخلة، التي انتقلت إلى مكان الحادث، التحقيق من أجل تحديد الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية التي كانت وراء وفاة الضحية.