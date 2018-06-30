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الرئيسية | حوادث | لدغة أفعى تودي بحياة سيدة خمسينية في الحوز

لدغة أفعى تودي بحياة سيدة خمسينية في الحوز

لدغة أفعى تودي بحياة سيدة خمسينية في الحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 30 يونيو 2018 - 03:50

لفظت سيدة في عقدها الخامس والنصف، الجمعة، أنفاسها الأخيرة بمستشفى ابن طفيل بمراكش، بعدما نقلت إليه صباح الخميس، من جماعة زرقطن بإقليم الحوز، إثر تعرضها للدغة أفعى.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكة (ف. إ) كانت قيد حياتها ترعى بمحيط قرية "تزليدة" التابعة لجماعة زرقطن دائرة توامة بإقليم الحوز، حين لدغتها أفعى ليتم نقلها بسيارة الإسعاف على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر نفسها أن المنطقة المذكورة تعاني خلال فصل الشتاء من الثلوج التي تحاصرها وخلال الصيف من انتشار الأفاعي السامة، التي كانت (ف.إ) أول ضحية لسمومها خلال هذا الموسم؛ وهو ما ترك تذمرا وحسرة في نفوس الأهل والدوار وسكان القرى المجاورة.

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