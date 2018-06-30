الحبس لمتورطين في تكوين عصابة بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

أدانت هيئة القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، مساء الجمعة، عنصرين من أفراد عصابة إجرامية، حيث حكمت عليهما بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعتهما بتهمة تكوين عصابة إجرامية للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وتوبع المُدانان، اللذان أُحيلا على جلسة الجمعة في حالة اعتقال، بعد أن حاولا الاعتداء بالسلاح الأبيض على مدير موقع إخباري بمدينة تزنيت، يوم السبت الماضي، بساحة السلام بحي الباطوار بأكادير.

وكان الضحية قد قدّم شكاية لدى مصالح الشرطة، يعرض فيها تعرضه لمحاولة اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف ثلاثة أشخاص، فقامت مصالح الأمن بحملة تمشيطية بمكان الحادث، أسفرت عن إيقاف شخصين، فيما تمكن ثالث من الفرار. وقد حرّرت مذكرة بحث في حقه.

وصرح محمد بوطعام، الذي تعرض لمحاولة الاعتداء، بأن أفراد العصابة كانوا موضوع شكايات عديدة لمجموعة من أصحاب المحلات التجارية وسائقي سيارات الأجرة، مضيفا أنهم "اعترفوا بالمنسوب إليهم أثناء جميع مراحل البحث".