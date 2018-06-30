أمن مراكش: اللاعب الدولي حارث تسبب في حادثة سير مميتة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أفاد مصدر مسؤول من خلية التواصل بولاية أمن مراكش بأن اللاعب الدولي أمين حارث كان يتولى السياقة لحظة وقوع حادثة مميتة، ليلة الجمعة-السبت، وسط شارع 11 يناير بمقاطعة جليز بمراكش.

ونفى المصدر ذاته، في اتصال بهسبريس، ما نشرته مواقع محلية من كون شقيق اللاعب الدولي المغربي أمين حارث، البالغ من العمر 14 سنة، هو من كان يقود السيارة لحظة وقوع الحادثة المذكورة.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة المشرفة على البحث أمرت بالاحتفاظ بجواز سفر اللاعب، وتقديمه في حالة سراح لتوفره على جميع الضمانات الكافية.

الحادثة وقعت وفق شهود عيان إثر سباق وتدافع وقع بين حارث وسيارتين أخريين، وهو ما نفاه المصدر الأمني المذكور، قبل أن يفاجأ حارث بالضحية الذي كان يعبر الشارع، البالغ من العمر 28 سنة، دون أن يجد الوقت الكافي لتفاديه بسبب السرعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حارث حاول الابتعاد عن مكان الحادث، لكن مجموعة من المواطنين تمكنوا من محاصرة السيارة وسائقها، الذي اتضح أنه لم يكن سوى لاعب المنتخب المغربي أمين حارث.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الأمن تدخلت بعد الحادث وقامت بتوقيف حارث واقتياده إلى مخفر الشرطة، حيث تم فتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن اللاعب أمين حارث، الذي شارك في مباراة "أسود الأطلس" ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا ضد إيران، كان يقضي عطلته بمراكش رفقة لاعبين آخرين من المنتخب.