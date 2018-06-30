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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش: اللاعب الدولي حارث تسبب في حادثة سير مميتة

أمن مراكش: اللاعب الدولي حارث تسبب في حادثة سير مميتة

أمن مراكش: اللاعب الدولي حارث تسبب في حادثة سير مميتة
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 30 يونيو 2018 - 13:01

أفاد مصدر مسؤول من خلية التواصل بولاية أمن مراكش بأن اللاعب الدولي أمين حارث كان يتولى السياقة لحظة وقوع حادثة مميتة، ليلة الجمعة-السبت، وسط شارع 11 يناير بمقاطعة جليز بمراكش.

ونفى المصدر ذاته، في اتصال بهسبريس، ما نشرته مواقع محلية من كون شقيق اللاعب الدولي المغربي أمين حارث، البالغ من العمر 14 سنة، هو من كان يقود السيارة لحظة وقوع الحادثة المذكورة.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة المشرفة على البحث أمرت بالاحتفاظ بجواز سفر اللاعب، وتقديمه في حالة سراح لتوفره على جميع الضمانات الكافية.

الحادثة وقعت وفق شهود عيان إثر سباق وتدافع وقع بين حارث وسيارتين أخريين، وهو ما نفاه المصدر الأمني المذكور، قبل أن يفاجأ حارث بالضحية الذي كان يعبر الشارع، البالغ من العمر 28 سنة، دون أن يجد الوقت الكافي لتفاديه بسبب السرعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حارث حاول الابتعاد عن مكان الحادث، لكن مجموعة من المواطنين تمكنوا من محاصرة السيارة وسائقها، الذي اتضح أنه لم يكن سوى لاعب المنتخب المغربي أمين حارث.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الأمن تدخلت بعد الحادث وقامت بتوقيف حارث واقتياده إلى مخفر الشرطة، حيث تم فتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن اللاعب أمين حارث، الذي شارك في مباراة "أسود الأطلس" ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا ضد إيران، كان يقضي عطلته بمراكش رفقة لاعبين آخرين من المنتخب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - SAA السبت 30 يونيو 2018 - 13:10
Bonjour
Harrit ou pas Harrit la justice doit passer.
on s en fiche du nom du conducteur.
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178
2 - من يقتل مؤمنا... السبت 30 يونيو 2018 - 13:11
يجب على العدالة ان تاخد مجراها...
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218
3 - مدوخ السبت 30 يونيو 2018 - 13:12
دابا نشوفوا القضاء المغربي آش غادي ادير معاه؟استقلالية القضاء على المحك بعد فضائح احكام معتقلي الريف الشرفاء
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205
4 - واحد من الناس السبت 30 يونيو 2018 - 13:13
القانون يطبق على الجميع هناك روح انسان مات والسؤال لماذا لم يرتكب حازت حادتة سير وهو في اروبا السبب واضح لانه يخاف لان دول هناك لا تستني احد ولاحد فوق القانون .
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199
5 - مبرمج السبت 30 يونيو 2018 - 13:13
هذا مشكل أغلب الاعبين ، لا يتمتعون بالقدر الكافي من الأخلاق و أقصى همهم المتعة كل حسب اهتماماته. اتمنى أن يحاسب كأي مواطن ، بالروح الإنسانية اهم من قطعة قماش مدورة فهي تبقى أداة للهو فقط.
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148
6 - marocki السبت 30 يونيو 2018 - 13:14
هذا خطير جدا... يجب إبعاد هذا اللاعب من المنتخب الوطني و إتخاذ إجراءات جد صارمة في حقه فمثله مثل أي مواطن عادي. و لا نقبل إنسان متهور مثله أن يمثل المغرب كرويا.
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99
7 - بنطاهر السبت 30 يونيو 2018 - 13:14
لا أحد فوق القانون و لو كان ميسي
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126
8 - إلياس السبت 30 يونيو 2018 - 13:14
أتمنى أن يحاكم كمواطن مغربي مثل باقي المواطنين ... رغم أنه يوجد من المواطنين من يقدم ضمانات كافية و يتابع في حالة إعتقال و ليس في حالة صراح ... إمنتحان جديد للقضاء رغم الإنهيار الكامل الذي حصل في المغرب هذا الأسبوع على المستوى القضائي
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99
9 - ياسين السبت 30 يونيو 2018 - 13:15
القانون واضح يجب أن يطبق و صافي .
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82
10 - ابن حطان السبت 30 يونيو 2018 - 13:15
يجب على المرء ان يشكر نعم الله والمحافظةعليها بالتواضع والحياء و امتثال اوامر الله والابتعاد عن كل مايغضب الله تعالى .
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91
11 - Yahiiiiii السبت 30 يونيو 2018 - 13:16
D'après les témoignages des presents qui ont bien vu cz qui s' est passé , c'était une course entre 3 voitures, d'après la police , ce n'était pas une course !
Et moi je dis à ce monsieur , vous vivrez toute votre vie avec la mort de ce pauvre sur la conscience !,
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44
12 - moun السبت 30 يونيو 2018 - 13:16
السجن وسحب الرخصة ليكون عبرة لغيره
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64
13 - master السبت 30 يونيو 2018 - 13:17
لا بد ان يتابع كاي مواطن عادي رغم ان هذا جد مستبعد ان لم اقل مستحيل في بلدي المغرب.رحم الله الشاب والهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.
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40
14 - كريم السبت 30 يونيو 2018 - 13:17
ضربو وبغا ايهرب ماكيحشمش هد حاريث وزايد عاطي الخوه ايسوق والله كون كان فاوروبا لا عقلوا عليه وغمايقدرش اصلا ايعطي الخوه ايسوق ناس تما د القانون. لكن فبلادنا غدا او بعد غد غايتلفوه بكفالة بلاد سيبة لك الله ياوطني الحبيب الله يهدي ماخلق
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39
15 - Nabil السبت 30 يونيو 2018 - 13:17
Amine ou n'est pas Amine, il le garder en surveillance et ne pas le laisser partir. C'est un accident grave
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14
16 - حسين السبت 30 يونيو 2018 - 13:17
سبحان الله وأنا على نياتي كنت أعتقد أن هؤلاء اللاعبين كانو محبوسين بين أربعة جدران خوفا وخجلا من مواجهتهم للمجتمع بسبب أدائهم المخزي في مباريات كأس العالم
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24
17 - المحكور السبت 30 يونيو 2018 - 13:18
في فرنسا يعتقل سعد المجرد فقط لأنه تحرش بفتاة.في المغرب يطلق سراح الحارثي وغيره لأنهم يمتلكون جواز سفر أجنبي رغم أنه مدان بجريمة قتل بوجود شهود عيان فندت شهاداته تقارير الأمن.كلشي من تحت الطابلة.بلاد هادي
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32
18 - mre السبت 30 يونيو 2018 - 13:19
امر موسف جدا. اللهم ارحم الفقيد.
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23
19 - من فرنسا السبت 30 يونيو 2018 - 13:20
المشكلة السيد مات.وربما امين حاريث اراد ان يحمي اخاه وهنا القانون واضح.امين او اخاه كان في سباق مع سيارات اخرى يعني ربما 180كلم/ساعة في طريق 60 كلم .الجناية الحبس من عام الى عشر سنواة وفدية 50الف درهم.وهنا سوف تكون محادثات بين العاءلتين ربما امين يدفع 500الف اورو للعاءلة مقابل العفو.نعم النفس عند الله عزيزة لكن السيد ماة ماة . وهنا العاءلة المرحوم من تقرر .وانا اطلب ان يكون الثمن باهضا حتى يكون عبرة لمن عنده فلوس طلبو 10ملايين اورو.
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35
20 - خليد السبت 30 يونيو 2018 - 13:21
هذا قتل روح و العقوبة أقلها 15 سنة سجنا لكن في المغرب سيكون هناك اتصالات على قدم و ساق (للقضاء المستقل) ليخرج بسراح مؤقت و غرامة هزييييييلة
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18
21 - متتبع السبت 30 يونيو 2018 - 13:21
لا أحد فوق القانون و لو كان الزفزافي
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9
22 - اشرف البولماني السبت 30 يونيو 2018 - 13:21
ننتظر ان يتم توقيف ومحاكمة الضحية بتهمة اعتراض سيارة امين حارث وتعويض مالي لهذا الاخير عن الاضرار التي الحقت بسيارته. نعم انه المغرب.
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16
23 - نورالدين السبت 30 يونيو 2018 - 13:22
الصراحة المغاربة و للاسف هذه هي حالتهم ربي كيوصلهم لشي منصب و للنجومية ولكن مكيتواضعوش ،و ديما التهور و العربدة و أشياء أخرى يندى لها الجبين إلا من رحم الله.
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13
24 - مغربي حر السبت 30 يونيو 2018 - 13:22
ان كان بالفعل القضاء المغربي واللدي أصدر الحكم بالمآت من السنين على أهل الحراك فعليه أن يعدل ويحكم بالمتل على هؤلاء المتهورين وان لا يكيل بمكيالين وان يضع جميع المغاربة سواسية في الاحكام وان لا يرجح كفة هدا عن داك،بالامس كتبتم ان اخ آمين حارت هو من كان وراء المقود واليوم نفيتم واعلنتم انه حارت هو من كان يقود فاين الصواب من الغلط ،اين المعلومة الصحيحة .اين هو الضمير المهني في ايصال المعلومة الصحيحة للقارء والمتلقي (..........؟. )
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8
25 - أكاديري من المانيا السبت 30 يونيو 2018 - 13:23
هههه قالو لك يتوفر على كل الضمانات ، لو كان مواطن عادي لأنزلوه إلى الزنزانة وشبعو فيه السب والشتم. ..
نعم دولة الحق والقانون. .
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25
26 - بعد المونديال... السبت 30 يونيو 2018 - 13:25
بعد الاقصاء من المونديال و التوصل بمنح سمينة قدرها 200000 درهم لكل لاعب....تاتي فترة سهر الليالي و الفضاءح و حوادث السير.
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23
27 - فلالي السبت 30 يونيو 2018 - 13:25
اتمنى من عائلة الضحية ان يتنازلوا عن متابعة اللاعب حارث لانه صغير السن وخلوق ولم يتعمد طبعا ارتكاب الحادثة.كما اتمنى من حارث إرضاء عائلة الفقيد بمبلغ مهم جدا وان كانت روح الإنسان لا تقدر بثمن.
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-36
28 - ifrane السبت 30 يونيو 2018 - 13:26
لا أحد ولا إستثناء الكل سواء أمام القانون ولو تكون الهيئة القضائية نفسها
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10
29 - ولد البهجة السبت 30 يونيو 2018 - 13:27
و كان اخوه يقود السيارة و عمره 14 سنة ....

مزيان أسيدي . السياقة بدون رخصة

واش عرفتوا في فرنسا هاد السيد يحاكم ب 10 سنوات و غرامة يبيع عليها منزلهم و يزيد مازال و شوف و شوف


اما المغرب و مع التدخلات اقسم لكم بالله انه لن ينال اي عقوبة !

نحكي لكم واقعة. أنا ولد مراكش . في عام 2004 ولد الحي ديالنا و عمره 18 سنة و ماعندوا البيرمي هز السيارة ديال باباه - و كانت تحمل بلايك ألمانيا لانه شرائها من عند مهاجر مغربي جا عطلة. ... VW Golf 4

الشاب المدلل دار كسيدة و قتل بنت صغيرة قدام المدرسة

الأب مول الطوموبيل متقاعد من الداخلية كان بوليسي في الدستي dst

المهم داروا الخواظ و غبرو الشاب مول الكسيدة، و طمسوا الملف بيناتهم

و دازت الأيام و لحد الان العائلة اللتي ضاعت ليها ابنتها مازالت تقاسي الضلم و الأحساس بالحضرة ....

قاليك دولة الحق و القانون !!!
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17
30 - مغربية السبت 30 يونيو 2018 - 13:28
يتابع في حالة سراح !! اللهم هذا منكر
على العدالة أن تأخذ مجراها و يجب أن يحاسب مثل أي مواطن مغربي
آش هاد التهور و الاستهتار بحياة الآخرين !!
لا نتشرف بلاعب مثله أن يمثل المغرب كرويا
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7
31 - مغربية السبت 30 يونيو 2018 - 13:30
هاديك راها "روح انسان" القانون لابد ان يأخذ مجراه ما كاين لا فنان و لا لاعب و لا وزير ....و انتهى الكلام
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11
32 - مواطن من القنيطرة السبت 30 يونيو 2018 - 13:30
القانون فوق الجميع علاش كتبقو تهظرو بزاف هاد الناس ديال الريف حرقوا السيارات والممتلكات ديال الناس ادرام النار وحدو 20 سنة من السجن تحية إلى الأمن ديال المغرب والسلام
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0
33 - سليم السبت 30 يونيو 2018 - 13:30
مثلما طبقتم القانون على الزفزافي ومن معه يجب عليكم ان تطبوقه على هذا اللاعب والا فهي عدالة انتقائية لا يعقل ان تحول الشوارع لحلبة للسباق دزن ادنى مراعاة لسلامة الغير، شبعتوا فلوس وطغيتوا
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5
34 - مواطن مغربي السبت 30 يونيو 2018 - 13:32
البارح اخو امين حاريت اليوم امين حاربت....خوه معندوش رخصة السياقة. فيها الحبس. هو عندو رخصة السياقة فيها غرامة....فهم تسطا
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7
35 - متتبع السبت 30 يونيو 2018 - 13:32
أمين حارث أو بوعشرين أو الزفزافي أو المهداوي أو .. كلهم سواسية أمام القانون .. القانون للجميع و فوق الجميع .. لا أحد فوق القانون.
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5
36 - Simo السبت 30 يونيو 2018 - 13:33
لماذا تقديمه في حالة سراح اذا كان قد تسبب فعلا في حادثة مميتة المغاربة سواسية امام القانون . والله ان ما نقراه ونسمع عنه في مختلف قنوات التواصل ليميت القلب ويحز في النفس ما يفهم من هذا كله ان القانون لمعاقبة البسطاء اما المشاهير واهل النفوذ فهم فوق هذا القانون المسكين لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
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5
37 - عبد الله السبت 30 يونيو 2018 - 13:34
هذه الظاهرة منتشرة بشكل رهيب في مدينة مراكش تفاخر عناد تسارع و تسابق بسرعة جنونية مما قد يخلف حوادث مأساوية يكون في الغالب ضحاياها أناس أبرياء يعبرون الطريق في أمان هذا الشخص على العدالة أن تنزل أقسى العقوبات و أن تنصف أهل الضحية و المجتمع..هذه هي هديته للشعب من بعد الإقصاء و الإنهيار
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4
38 - عزيز الدحماني السبت 30 يونيو 2018 - 13:36
المشكل كاين فالمغاربة المقيمين بالخارج أغلبهم بعد الولوج إلى التراب الوطني السياقة بدون حزام موسيقى بأعلى صوت كلاكسون العديد من المخالفات التي لا يجرأ على القيام بها بالدول الأوروبية
و الكلام عن النجومية أي نجم صاعد مغربي مغني رياضي يصل إلى النجومية يصبح خطيرا السكر إهانة الخدم إتلاف ممتلكات التعالي حتى على رجال السلطة
من المفروض تقديم المعلومة إلى الصحافة كانت مغربية أم دولية يجب على أي كان تحمل المسؤولية
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3
39 - اللعبة السبت 30 يونيو 2018 - 13:36
طبعا المغرب بلد الفوضى والفساد على أنواعه،أراد تلفيق الحادثة لأخيه القاصر حتى يحتفظ بمستقبله الرياضي مع الألمان،القتيل هوموظف بوزارة الثقافة.نعم اللعب والكرة قتلت الثقافة في المغرب !
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1
40 - نورالدين السبت 30 يونيو 2018 - 13:37
شكون ليقدر اتمشا ف غيليز كتر من القنون و زحام ديال تلموبيلات ف تريق...؟ موستاحيل واخا معا 5 دال سباح غيليز ديما عامر!
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2
41 - nada السبت 30 يونيو 2018 - 13:39
ضسارة كاترجع بمولاها بالندامة! يجي ان يعاقب! الروح غالية! الله يسترنا ويستر وليداتنا و وليدات المسلمين اجمعين
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1
42 - Nadia السبت 30 يونيو 2018 - 13:40
هنا الاشكال الكبير.. في بلادي اكثر من 11 شخص يفقدون حياتهم بشكل يومي.. الاسباب متعددة و النتيجة واحدة. انظر كيف يتعامل رجال الامن مع المخالفين.. انظر كيف تنتشر الرشوة في صفوف رجال الدرك و الامن.. انظر لحالة طرقنا... حريث كنت لتكون المثل في سياقة سيارتك.. تنشر ثقافة الهدوء و السلامة و التسامح.. لا ثقافة التظاهر و التسامي و التعالي.. لا ثقافة العناد لا ثقافة العجلة و السرعة الفارطة.. هلكت و اهلكت معك شاب و وقعت على ضحية اخرى نتيجة ما ذكرته... متاسفة لحال البلاد.. هذه فقط صورة صغيرة لما تعانيه البلاد امنيا اقتصاديا قضائيا اجتماعيا اخلاقيا وعيا.....
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0
43 - متتبع السبت 30 يونيو 2018 - 13:43
قتل وأراد الهروب لولا تدخل المواطنون أهده هي اﻷخلاق .وفي اﻷخير حجزوا على جواز السفر .استهتار والله
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44 - mehdi السبت 30 يونيو 2018 - 13:43
ما هدا النفاق ما هده الازدواجية حثى يكون هناك قضاء عاد نتكلم هل هو مستقل ام لا و باركة القضاء بالهاتف القضاء باك شكون نقولوا ليك واش مدنب او بريء
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45 - مول الطاكسي السبت 30 يونيو 2018 - 13:44
ولانه ولد الفشوش و تيبان ف التلفزة فقد تمت متابعته في حالة سراح....رغم انه قتل انسانا.... اش هادشي ايها القضاة....
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0
46 - بدر السبت 30 يونيو 2018 - 13:45
مالكم على هاد الزكاير سيد مات الله يرحموا. ولديه غياخدو فلوس صحيحة ويتنازلو وسدات مدام. حادت سير مميت تيوقع عادي السيد مكتابلو يموت. قتل العمد مع صبق الاصرار والترصد مكاينش. غيخلص المبلغ الي تافقو عليه ويطعم ستين مسكين حيت مغايصومش شهرين متتابعين وانتهت القصة مالكم على هاد الحقد.
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-1
47 - وجدي السبت 30 يونيو 2018 - 13:46
من يتكلم عن القضاء .السيد ماة والنفس عزيزة لكن على العاءلة ان تطلب امل القانون مابين سنتان و 10سنواة مع الجري في المحاكم او اما الدخول في طلب فدية تغير حالة هذه العاءلة حولي مابين 5 و10 مليون اورو
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1
48 - مول البتكوين السبت 30 يونيو 2018 - 13:46
بلا متسناو شي حبس را مااااغايدخل للحبس
القتل الخطأ فحوادث السير فيه الحبس الموقــــوف ست اشهر حد اقصى مع عتبار نسب الخطأ للسائق والتعويضات المستحقة لورثة المتوفى اتكون من التامين ديال السيارة هادشي لي كان وكاين وليكون مع الجميع لاعب او نجار
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-1
49 - l'expert retraite bénévole السبت 30 يونيو 2018 - 13:46
بصرف النظر عن خصوصية هذه الحديثة كنت دائما أتصور المصاعب التي يتعرض لها السائق المسؤول عن الحديثة كيفما الخطأ لأن لا أحد يريد وقوعها أبدا و لا يوجد أمامه إلا من يوبخه و يواخذ عليه و خير دليل مرارة كل التعليقات و التي كلها لصالح الضحية.

فمتى نرى جمعية تعاني بتخفيف ٱلام من تسببوا في حادثة سير في إنتظار نتائج العقاب
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-2
50 - Hamido السبت 30 يونيو 2018 - 13:47
انتهى مشوار حارث الرياضي حتى وإن افترضنا تبرءته في حادثة سير.لكن عند العودة إلى الملاعب فإن الجمهور بانتظاره.هدا الجمهور الدي تعود أن حياة الإنسان فوق كل اعتبار.تذكروا كلامي.
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0
51 - أسد أسود الأطلس المتوسط السبت 30 يونيو 2018 - 13:48
القانون بالمغرب لايوجد إلا في الأوراق ..كما أنه لايوجد قضاء حقيقي بالمغرب إلا با لأفواه ، والمغرب لا عدل ، ولا قضاء شرعهي حقيقي ، ولا أمن حقيقي ، ولا سلطة حقيقية ، وعلى الولات والعمال والباشوات أن يتحاوروا مع من يرغب في التحاور لأظهار الحق والحقيقة إن كان هناك قانون كما يدعون ..أنظروا مكا فعله الحاكم الحقيقي لتركيا أردوغان ، أردوغان يمنح لمل من تعدى الخامسة والستين من العمر معاشا شهريا إضافيا قدره 500 ليرة لكل من المسن والمسنة ، ويمكنهما أيضا طلب الطعام المجاني بالتلفون فضصلا عنت تكفل الحكومة بإرسال ثلاثة من الخدم أسبوعيا لتنظيف السكن أو طهي الطعام ، وتكفل الحكومة أيضا برامج الرعاية الصحية المجانيةى وإرسال سيارة إسعاف يحتوي طاقمها على طبيب وممرضة لتقديم الخدمة الطبية للمسنين في منازلهم ..بالأضافة لركوبهمو المواصلات مجانا ....ما أجمل الحاكم العادل والرحيم بأبناء شعبه ، هذه هي الدموقراطية والعدل والقضاء والسلطة والأمن الحقيقيين ، ..أما المغاربة فلهم الله ..أنشري ياهسبريس جزاك الله خيرا وبالصحة والعافية ..
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52 - Othmane السبت 30 يونيو 2018 - 13:52
كلام مصطفي حجي صحيح تهور وتبهيش محترف ولاعب دولي من المفروض يكون قدوة
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53 - wa finak almaqdi 3lih السبت 30 يونيو 2018 - 13:54
وافيناك المقضي عليه ماشي القضاء هاد راه خاصو تدابير الحراسة النضرية 48 ساعة عاد يقدم في حالة اعتقال و شوف شهود عيان أشنو قالو : سباق ديال ثلاثة سيارات باين عمر الطريق بزاف و بعد إلى أقصى اليسار لأنه بغى يدبول 2 سيارات!!!معرفتش علاش ها البوليس ديما يبدلو في المحاضر ... يقولون للمجرم ها أشنو تقول لتسلك من العقاب....
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