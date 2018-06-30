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كُتّاب وآراء
أمن مراكش: اللاعب الدولي حارث تسبب في حادثة سير مميتة
أفاد مصدر مسؤول من خلية التواصل بولاية أمن مراكش بأن اللاعب الدولي أمين حارث كان يتولى السياقة لحظة وقوع حادثة مميتة، ليلة الجمعة-السبت، وسط شارع 11 يناير بمقاطعة جليز بمراكش.
ونفى المصدر ذاته، في اتصال بهسبريس، ما نشرته مواقع محلية من كون شقيق اللاعب الدولي المغربي أمين حارث، البالغ من العمر 14 سنة، هو من كان يقود السيارة لحظة وقوع الحادثة المذكورة.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة المشرفة على البحث أمرت بالاحتفاظ بجواز سفر اللاعب، وتقديمه في حالة سراح لتوفره على جميع الضمانات الكافية.
الحادثة وقعت وفق شهود عيان إثر سباق وتدافع وقع بين حارث وسيارتين أخريين، وهو ما نفاه المصدر الأمني المذكور، قبل أن يفاجأ حارث بالضحية الذي كان يعبر الشارع، البالغ من العمر 28 سنة، دون أن يجد الوقت الكافي لتفاديه بسبب السرعة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حارث حاول الابتعاد عن مكان الحادث، لكن مجموعة من المواطنين تمكنوا من محاصرة السيارة وسائقها، الذي اتضح أنه لم يكن سوى لاعب المنتخب المغربي أمين حارث.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الأمن تدخلت بعد الحادث وقامت بتوقيف حارث واقتياده إلى مخفر الشرطة، حيث تم فتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.
يذكر أن اللاعب أمين حارث، الذي شارك في مباراة "أسود الأطلس" ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا ضد إيران، كان يقضي عطلته بمراكش رفقة لاعبين آخرين من المنتخب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
Harrit ou pas Harrit la justice doit passer.
on s en fiche du nom du conducteur.
Et moi je dis à ce monsieur , vous vivrez toute votre vie avec la mort de ce pauvre sur la conscience !,
نعم دولة الحق والقانون. .
مزيان أسيدي . السياقة بدون رخصة
واش عرفتوا في فرنسا هاد السيد يحاكم ب 10 سنوات و غرامة يبيع عليها منزلهم و يزيد مازال و شوف و شوف
اما المغرب و مع التدخلات اقسم لكم بالله انه لن ينال اي عقوبة !
نحكي لكم واقعة. أنا ولد مراكش . في عام 2004 ولد الحي ديالنا و عمره 18 سنة و ماعندوا البيرمي هز السيارة ديال باباه - و كانت تحمل بلايك ألمانيا لانه شرائها من عند مهاجر مغربي جا عطلة. ... VW Golf 4
الشاب المدلل دار كسيدة و قتل بنت صغيرة قدام المدرسة
الأب مول الطوموبيل متقاعد من الداخلية كان بوليسي في الدستي dst
المهم داروا الخواظ و غبرو الشاب مول الكسيدة، و طمسوا الملف بيناتهم
و دازت الأيام و لحد الان العائلة اللتي ضاعت ليها ابنتها مازالت تقاسي الضلم و الأحساس بالحضرة ....
قاليك دولة الحق و القانون !!!
على العدالة أن تأخذ مجراها و يجب أن يحاسب مثل أي مواطن مغربي
آش هاد التهور و الاستهتار بحياة الآخرين !!
لا نتشرف بلاعب مثله أن يمثل المغرب كرويا
و الكلام عن النجومية أي نجم صاعد مغربي مغني رياضي يصل إلى النجومية يصبح خطيرا السكر إهانة الخدم إتلاف ممتلكات التعالي حتى على رجال السلطة
من المفروض تقديم المعلومة إلى الصحافة كانت مغربية أم دولية يجب على أي كان تحمل المسؤولية
القتل الخطأ فحوادث السير فيه الحبس الموقــــوف ست اشهر حد اقصى مع عتبار نسب الخطأ للسائق والتعويضات المستحقة لورثة المتوفى اتكون من التامين ديال السيارة هادشي لي كان وكاين وليكون مع الجميع لاعب او نجار
فمتى نرى جمعية تعاني بتخفيف ٱلام من تسببوا في حادثة سير في إنتظار نتائج العقاب