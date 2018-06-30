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كُتّاب وآراء
تفريغ 90 كبسولة كوكايين من معدة مسافر برازيلي
بلغت كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها بالمستشفى الجامعي ابن رشد من معدة مواطن برازيلي 950 غراما، كانت ملفوفة داخل 90 كبسولة.
وكانت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت في 24 يونيو الجاري مواطنا من دولة البرازيل، يبلغ من العمر 26 سنة، بعد الاشتباه في تهريبه لكبسولات من مخدر الكوكايين داخل معدته، خلال الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو في اتجاه باريس مرورا بمطار محمد الخامس الدولي، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل إخضاعه لتدخل طبي لتفريغ كميات الكوكايين المهربة، قبل وضعه تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.