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كُتّاب وآراء
صحيفة ألمانية: لاعب دولي آخر في "حادثة حارث"
أفاد مصدر إعلامي ألماني بأن اللاعب المغربي الدولي أمين حارث، المتسبب في حادثة سير مميتة في أولى ساعات صباح السبت، كان مرفوقا بلاعب آخر من المنتخب المغربي، دون أن تكشف هويته.
ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية فإن اللاعب المذكور "كان داخل السيارة أثناء وقوع الحادث"، بينما لم تؤكد أي جهة رسمية صحة هذا الخبر من عدمها.
وكان مصدر مسؤول من خلية التواصل بولاية أمن مراكش أكد أن اللاعب الدولي أمين حارث كان يتولى السياقة لحظة وقوع الحادثة المميتة، ليلة الجمعة-السبت، وسط شارع 11 يناير بمقاطعة جليز بمراكش.
ونفى المصدر ذاته، في اتصال بهسبريس، ما نشرته مواقع محلية من كون شقيق اللاعب الدولي المغربي أمين حارث، البالغ من العمر 14 سنة، هو من كان يقود السيارة لحظة وقوع الحادثة المذكورة.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة المشرفة على البحث أمرت بالاحتفاظ بجواز سفر اللاعب، وتقديمه في حالة سراح لتوفره على جميع الضمانات الكافية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
قضاء الكيل بمكيالين. لك الله يا وطني.