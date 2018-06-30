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  1. حادثة سير مميتة تضع اللاعب حارث في قبضة أمن مراكش (5.00)

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الرئيسية | حوادث | صحيفة ألمانية: لاعب دولي آخر في "حادثة حارث"

صحيفة ألمانية: لاعب دولي آخر في "حادثة حارث"

صحيفة ألمانية: لاعب دولي آخر في "حادثة حارث"
هسبريس من الرباط
السبت 30 يونيو 2018 - 16:14

أفاد مصدر إعلامي ألماني بأن اللاعب المغربي الدولي أمين حارث، المتسبب في حادثة سير مميتة في أولى ساعات صباح السبت، كان مرفوقا بلاعب آخر من المنتخب المغربي، دون أن تكشف هويته.

ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية فإن اللاعب المذكور "كان داخل السيارة أثناء وقوع الحادث"، بينما لم تؤكد أي جهة رسمية صحة هذا الخبر من عدمها.

وكان مصدر مسؤول من خلية التواصل بولاية أمن مراكش أكد أن اللاعب الدولي أمين حارث كان يتولى السياقة لحظة وقوع الحادثة المميتة، ليلة الجمعة-السبت، وسط شارع 11 يناير بمقاطعة جليز بمراكش.

ونفى المصدر ذاته، في اتصال بهسبريس، ما نشرته مواقع محلية من كون شقيق اللاعب الدولي المغربي أمين حارث، البالغ من العمر 14 سنة، هو من كان يقود السيارة لحظة وقوع الحادثة المذكورة.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة المشرفة على البحث أمرت بالاحتفاظ بجواز سفر اللاعب، وتقديمه في حالة سراح لتوفره على جميع الضمانات الكافية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محناسي السبت 30 يونيو 2018 - 16:40
لو كان ولد الشعب لتم تقديمه في حالة اعتقال.
قضاء الكيل بمكيالين. لك الله يا وطني.
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19
2 - مدوخ السبت 30 يونيو 2018 - 16:41
ايها المخزن اكشف عن هوية اللاعب الاخر قبل ان تكشف عنه جهة خارجية.الشعب فقد فيك الثقة اوعاق بكم
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12
3 - ولد زايو السبت 30 يونيو 2018 - 16:44
الحقيقة راه عند أبناء الشعب الذين حاصروه عندما أراد الفرار عندما وقعت الحادثة المميتة والمؤسفة. حسب بعض المصادر تقول أن أخوه القاصر كان يسوق السيارة وان نتمنى أن لايكون ذلك. على أي حال الله يرحم المتوفى والله يحسن عون هذا اللاعب. لأن ما حدث هو صدمة للكل.
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4
4 - sohail السبت 30 يونيو 2018 - 16:51
تم تهويل هذه الحادثة اكثر من اللازم وكأن الحوادث شئ جديد على المغاربة هناك حوادث وقعت ارتكبها سائقون خاصة الحافلات اودت بالعشرات ولم يعطى لها الاهتمام اكثر مما اعطي لهذه الحادثة لاعب كرة دون نية قام بحادثة نتمتى ان يتوصل الى حل مع عائلته المكلومة فهذا قدر هل متابعة هذا الشاب هي ما ستضع حد للحوادث في المغرب
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