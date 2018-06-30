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كُتّاب وآراء
الأمن ينجز عمليتين متزامنتين لمكافحة المخدرات
أسفرت عمليتان متزامنتان للأمن الوطني بمدينة العرائش، تمتا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن توقيف مواطنين مغربيين، كانا على متن سيارة نفعية داخل ميناء العرائش، وبحوزتهما 15 كيسا من الحجم الكبير، يضم كل واحد منها حوالي 30 كيلوغراما من مخدر "الحشيش"، وذلك خلال العملية الأولى.
ووفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني فقد أسفرت العملية الثانية، التي تمت بشاطئ قريب من جماعة "خميس الساحل"، على بعد عشر كيلومترات في اتجاه مدينة أصيلا، عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات عن طريق المسلك البحري، وتم العثور بحوزتهم على مبلغ 250 ألف درهم وعشرة هواتف محمولة، وسيف من الحجم الكبير وسكين، قبل أن يحاولوا إرشاء عناصر الأمن مقابل المبلغ المحجوز.
وتم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل تحديد جميع التقاطعات المحتملة بين هاتين العمليتين، ورصد ارتباطاتهما المفترضة مع شبكات إجرامية أخرى تنشط سواء داخل أرض الوطن أو خارجه.