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الرئيسية | حوادث | القضاء يؤجل محاكمة ناشط حقوقي بإقليم أسفي

القضاء يؤجل محاكمة ناشط حقوقي بإقليم أسفي

القضاء يؤجل محاكمة ناشط حقوقي بإقليم أسفي
ابراهيم مغراوي
الأحد 01 يوليوز 2018 - 06:35

حددت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية أسفي يوم غد الاثنين تاريخا لمحاكمة الحقوقي جمال ديباني، رئيس جمعية عدالة، بعدما جرى اعتقاله على خلفية احتجاجات شهدتها جماعة البدوزة بإقليم أسفي نهاية الشهر الماضي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحقوقي المذكور اعتقل على خلفية احتجاجات شهدتها جماعة البدوزة ومسيرة تزعمها نحو مقر عمالة أسفي، مضيفة أن هذا الشكل الاحتجاجي انقلب إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية المكونة من عناصر الدرك والقوات المساعدة.

وأوردت المصادر نفسها أن المعني الأمر يتابع بتهم ثقيلة، تتعلق بإهانة موظفين، وتحقير مقررات قضائية، والتحريض على العصيان المسلح الذي خلف إصابات في صفوف الدرك والقوات المساعدة أثناء فض اعتصام، والتسبب في إلحاق خسائر مادية بسيارات وشاحنات وآليات محتجزة بالمقلع الرملي لجماعة البدوزة.

وكان المئات من سكان البدوزة خرجوا احتجاجا على من وصفوهم بـ"ناهبي ثروات منطقتهم، كمقالع الرمال".

يذكر أن محيط المحكمة الابتدائية عرف يوم الثلاثاء الأخير وقفة احتجاجية تنديدا باعتقال الحقوقي المذكور، وترديد شعارات تستنكر "الزج به في السجن لأنه طالب بمحاسبة مافيا الرمال".

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