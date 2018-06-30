العثور على رضيع متخلى عنه بقلب مدينة مارتيل

هسبريس من الرباط

عثر مواطنون على رضيع حديث الولادة، اليوم السبت، تم التخلي عنه أمام إحدى العمارات بشارع لالة حسناء بمدينة مارتيل.

وبعد المعاينات الأولية، التي باشرتها مصالح السلطات المحلية، تم نقل الرضيع نحو المستشفى قصد إخضاعه للفحوصات الطبية قبل نقله إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم.

وفتحت مصالح الأمن بمارتيل تحقيقا حول ظروف التخلّي عن الرضيع، في انتظار تحديد هوّية والدته.