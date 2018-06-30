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الرئيسية | حوادث | العثور على رضيع متخلى عنه بقلب مدينة مارتيل

العثور على رضيع متخلى عنه بقلب مدينة مارتيل

العثور على رضيع متخلى عنه بقلب مدينة مارتيل
هسبريس من الرباط
السبت 30 يونيو 2018 - 23:50

عثر مواطنون على رضيع حديث الولادة، اليوم السبت، تم التخلي عنه أمام إحدى العمارات بشارع لالة حسناء بمدينة مارتيل.

وبعد المعاينات الأولية، التي باشرتها مصالح السلطات المحلية، تم نقل الرضيع نحو المستشفى قصد إخضاعه للفحوصات الطبية قبل نقله إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم.

وفتحت مصالح الأمن بمارتيل تحقيقا حول ظروف التخلّي عن الرضيع، في انتظار تحديد هوّية والدته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Aziz Canada الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:05
يا من يسرق الاطفال من المستشفيات في غفلة امهم. هاهو رضيع برئ.. ملااااك ينتظركم بفارغ الصبر


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2 - ع الخالق طابية الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:08
عداد كبير من المغربة يعيشون على حلم ان يكونو اباء لكن ارضة الله ان ليتم دلك لكن بعد أناس اصبحو يتهربون من هده النعمة الإنسان ليعرف قيمة شيء حتي يفقده
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