الدرك يوقف ستينيا للاشتباه في اغتصابه طفلتين

هسبريس من وزان

وضعت عناصر الدرك الملكي بمدينة وزان شخصا ستينيا تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، للاشتباه في اغتصابه طفلتين بدوار الخيص بجماعة زومي بوزان، واستغلالهما جنسيا مرات عديدة.

وجاء اعتقال الستيني عقب توصل عناصر الدرك الملكي بإخبارية في الموضوع، فتم اعتقاله، بتنسيق مع النيابة العامة، والاحتفاظ به قصد الاستماع إليه في محضر رسمي.

وفي سياق متصل، نوه نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم وزان، بسرعة تفاعل السلطات المحلية، داعيا إلى "الضرب بيد من حديد على مرتكبي هذه الجرائم البشعة"، وتوسيع دائرة البحث لاحتمال وجود ضحايا آخرين. وطالب الأسر بـ"عدم الصمت لكشف ممارسات هذا الذئب البشري".