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رسوب يدفع تلميذة إلى الانتحار بـ"بيجامة" بتمارة
الأحد 01 يوليوز 2018 - 13:05
صُدم سكان مدينة تمارة مساء أمس بخبر انتحار فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما، بعد رسوبها في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وبالتالي عدم إمكانية متابعتها للدراسة بسبب تكرار سنوات الرسوب.
وأفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن التلميذة التي تقطن في كيش لوداية تعرضت لنكسة نفسية قوية بعد علمها برسوبها في امتحانات الإعدادي، وفصلها من الدراسة.
ولم تجد المسكينة أمامها سوى الإقدام على الانتحار شنقا بواسطة منامة (بيجامة) داخل بيت أسرتها في غفلة من الجميع، ليثير انتحارها صدمة قوية وسط أسرتها ومعارفها وسكان المدينة.