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الرئيسية | حوادث | درك شيشاوة يفتح تحقيقا في وفاة شيخ ستيني

درك شيشاوة يفتح تحقيقا في وفاة شيخ ستيني

درك شيشاوة يفتح تحقيقا في وفاة شيخ ستيني
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:29

فتحت عناصر الدرك الملكي بسرية إقليم شيشاوة، الأحد، تحقيقا أوليا بخصوص جثة عثر عليها بدوار الحجاج بجماعة وقيادة المزوضية، بعدما فاحت رائحتها من منزل بالمنطقة يقطنه مواطن في عقده السادس.

وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك المذكورة إلى مكان الحادث لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق.

وأوضحت مصادر هسبريس أن أفرادا من السلطات المحلية وبعض رجال الدرك الملكي اقتحموا المنزل، بعدما توصلوا بإذن من النيابة العامة المختصة، ليعثروا على الجثة في حالة متقدمة من التحلل؛ ما يرجح أن الهالك وافته المنية قبل أيام عدة.

وقد أشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمدينة الحمراء، لتخضع للتشريح الطبي الشرعي من أجل تحديد ملابسات الوفاة.

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1 - INCROYABLE HULK الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:39
فائدة الزواج ليس تكوين الاسرة فقط بل عند الموت تجد من يخبر عنك ويدفنك .
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