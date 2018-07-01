24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:16
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نسائم الهدوء والسكينة تهب على مهرجان فاس للموسيقى الروحية
- ماجدة الرومي وتراث المغرب
- الزفزافي والإجماع المغربي
- العلوي وانقلاب الصخيرات
- بخلاف رأي أوريد: طوق نجاة المغاربة في وحدتهم الوطنية
- مدير "دانون" يستعين بخبيرة لتحديد "سعر عادل" للحليب بالمغرب - (123)
- مفاجأة .. ضربات الترجيح تخرج "لاروخا" من المونديال أمام روسيا - (110)
- "الفيفا" يغرّم المغرب بسبب احتجاج رئيس الجامعة وشغب الجمهور - (108)
- عقوبة قاسية تنتظر حارث بعد ارتكاب حادثة سير قاتلة في مراكش - (103)
- لماذا يقبل المغاربة دفن المرتد والكافر بجانب موتى المسلمين؟ - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درك شيشاوة يفتح تحقيقا في وفاة شيخ ستيني
فتحت عناصر الدرك الملكي بسرية إقليم شيشاوة، الأحد، تحقيقا أوليا بخصوص جثة عثر عليها بدوار الحجاج بجماعة وقيادة المزوضية، بعدما فاحت رائحتها من منزل بالمنطقة يقطنه مواطن في عقده السادس.
وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك المذكورة إلى مكان الحادث لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق.
وأوضحت مصادر هسبريس أن أفرادا من السلطات المحلية وبعض رجال الدرك الملكي اقتحموا المنزل، بعدما توصلوا بإذن من النيابة العامة المختصة، ليعثروا على الجثة في حالة متقدمة من التحلل؛ ما يرجح أن الهالك وافته المنية قبل أيام عدة.
وقد أشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمدينة الحمراء، لتخضع للتشريح الطبي الشرعي من أجل تحديد ملابسات الوفاة.