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كُتّاب وآراء
أحداث عنف تجر أربعة أشخاص إلى سجن الأوداية
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإمنتانوت، الأحد، بإحالة أربعة شبان تم توقيفهم بعد أحداث عنف عرفتها منطقة "لافوار" بالحي المحمدي بمدينة شيشاوة لثلاثة أيام متوالية خلال الأسبوع الماضي، على السجن المدني بالأوداية ضواحي مراكش.
وأوضحت مصادر هسبريس أن وكيل الملك قرر متابعة الشبان الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 28 سنة و20 سنة، في حالة اعتقال، من أجل تهم حيازة السلاح والمس بسلامة المواطنين والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
وأوردت المصادر ذاتها أن أحداث العنف التي عرفتها منطقة" لافوار" أسفرت عن إصابة قاصر بجروح متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى مستعجلات مراكش، مضيفة أن عناصر الدائرة الأمنية بمدينة شيشاوة تمكنت، أمس السبت 30 يونيو، من توقيف الشبان الأربعة المشتبه في وقوفهم وراء أعمال العنف تلك.