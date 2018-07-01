مصرع أب وابنته غرقا بشاطئ أشقار في طنجة

هسبريس من طنجة

لقي شخصان من أسرة واحدة مصرعهما غرقا، اليوم الأحد، ببحر أشقار بالشاطئ الرملي "با قاسم" بمدينة طنجة، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لهسبريس.

وفي تفاصيل الحادث، أوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بأب وابنته، مشيرة إلى أن الأب تدخل لإنقاذ صغيرته قبل أن تحاصره الأمواج وتسحبه إلى الداخل.

وقد جرى إخراج الضحيتين متشبثين بالحياة بعدما أفلحت عناصر الوقاية المدينة في انتشالهما من وسط الأمواج، غير أنهما فارقا الحياة وهما في طريقهما إلى المستشفى.