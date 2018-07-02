24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1713:3617:1720:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. هل الأمازيغية مسؤولية وطنية؟ (5.00)

  3. بن الصغير يترجم "اليهود وتجارة ريش النعام" (5.00)

  4. ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار (5.00)

  5. الدعم المالي يوقف مشروعا اجتماعيا لسيدة سويسرية في تنغير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف مشتبها في ارتكاب جريمة قتل بسلا

الأمن يوقف مشتبها في ارتكاب جريمة قتل بسلا

الأمن يوقف مشتبها في ارتكاب جريمة قتل بسلا
هسبريس من الرباط
الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:51

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، اليوم الأحد، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت.

تحرك الشرطة الميداني جاء بعد العثور على جثة شخص من ذوي السوابق القضائية، وهي تحمل علامات عنف جسدي بواسطة أداة حادة. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه به وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالظنين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.