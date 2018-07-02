الأمن يوقف مشتبها في ارتكاب جريمة قتل بسلا

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، اليوم الأحد، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت.

تحرك الشرطة الميداني جاء بعد العثور على جثة شخص من ذوي السوابق القضائية، وهي تحمل علامات عنف جسدي بواسطة أداة حادة. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه به وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالظنين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.