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الرئيسية | حوادث | البحث عن عائلة مغربي توفي بميونيخ الألمانية

البحث عن عائلة مغربي توفي بميونيخ الألمانية

البحث عن عائلة مغربي توفي بميونيخ الألمانية
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 06:50

عمّم مغاربة مقيمون بالخارج صورة لجواز سفر شاب مغربي قالوا إنه توفي بمدينة ميونيخ الألمانية، وأنه يوجد بمستودع الأموات هناك.

الشاب، وفق صورة الجواز، يدعى يونس الزاهري، وهو من مواليد سنة 1994، ويتحدر من أولاد إبراهيم، وقد توفي بميونيخ دون تحديد تفاصيل أكثر.

وطالب معممو الصورة بضرورة البحث عن عائلته، وإخبار القنصلية المغربية بميونيخ حتى يتم نقل جثمانه إلى المغرب ودفنه به.

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