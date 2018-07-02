الدرك الملكي ينهي نشاط مجرم خطير بتامنصورت

إبراهيم مغراوي من مراكش

قدم المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة تامنصورت ضواحي مراكش، اليوم الاثنين، للنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، مبحوثا عنه بمقتضى عدة مذكرات بحث وطنية، تتعلق بالسرقة الموصوفة والهجوم على مسكن الغير والاختطاف واعتراض سبيل المارة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعني بالأمر، الملقب بـ"لعكيدي"، ارتكب 14 نوعا من الجرائم، مضيفة أنه حديث المغادرة للمؤسسة السجنية التي قضى بها عقوبة حبسية، بعد قيامه باختطاف فتاة ومحاولة هتك عرضها بدوار القايد التابع لجماعة حربيل.

وجاءت عملية توقيف "لعكيدي" حين كانت دورية للدرك الملكي تقوم بحملة تمشيطية اعتيادية، لتنتبه لتواجده بأحد شوارع المدينة فارتابت في أمره؛ ما دفعها إلى محاصرته بعد مطاردة في "سويقة الجوامعية"، بمركز تامنصورت، وبعد تنقيطه تبين أنه موضوع مذكرات بحث في قضايا إجرامية متنوعة.

وبعد نقله إلى المركز الترابي، وضع رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، التي تم تمديدها لحاجة التحقيق إلى ذلك نظرا لكثرة الجرائم التي ارتكبها.