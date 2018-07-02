الداخلية: إيقاف موالين لـ"داعش" في مدن مغربية

هسبريس من الرباط

كشف بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث الثضائية من إيقاف 4 أشخاص بشبهة موالات تنظيم "داعش" الإرهابي في الدار البيضاء وطنجة والناظور وتيزنيت.

وأضاف المصدر أن أعمار المعنيين بالأمر تتأرجح بين 19 و24 سنة، بينما التحريات الأمنية رصدت تحركهم لاكتساب مهارات في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بغية القيام بعمليات إرهابية.

البلاغ زاد أن الموقوفين الأربعة "انخرطوا في الأجندة التخريبية لداعش في أعمال الإشادة والدعاية لهذا التنظيم الإرهابي"، بينما أسفرت العملية المنفذة اليوم عن "حجز أجهزة إلكترونية مختلفة ومخطوطات ومنشورات تمجد الفكر المتطرف، إضافة إلى أسلحة بيضاء".

"أحد المشتبه فيهم كان على صلة وثيقة بأحد الموقوفين ضمن الخلية الإرهابية الموالية لهذا التنظيم المتشدد، والتي تم تفكيكها أخيرا بكل من المغرب وإسبانيا"، وفق وزارة الداخلية.