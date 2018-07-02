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الرئيسية | حوادث | الداخلية: إيقاف موالين لـ"داعش" في مدن مغربية

الداخلية: إيقاف موالين لـ"داعش" في مدن مغربية

الداخلية: إيقاف موالين لـ"داعش" في مدن مغربية
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 14:13

كشف بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث الثضائية من إيقاف 4 أشخاص بشبهة موالات تنظيم "داعش" الإرهابي في الدار البيضاء وطنجة والناظور وتيزنيت.

وأضاف المصدر أن أعمار المعنيين بالأمر تتأرجح بين 19 و24 سنة، بينما التحريات الأمنية رصدت تحركهم لاكتساب مهارات في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بغية القيام بعمليات إرهابية.

البلاغ زاد أن الموقوفين الأربعة "انخرطوا في الأجندة التخريبية لداعش في أعمال الإشادة والدعاية لهذا التنظيم الإرهابي"، بينما أسفرت العملية المنفذة اليوم عن "حجز أجهزة إلكترونية مختلفة ومخطوطات ومنشورات تمجد الفكر المتطرف، إضافة إلى أسلحة بيضاء".

"أحد المشتبه فيهم كان على صلة وثيقة بأحد الموقوفين ضمن الخلية الإرهابية الموالية لهذا التنظيم المتشدد، والتي تم تفكيكها أخيرا بكل من المغرب وإسبانيا"، وفق وزارة الداخلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - موحا الاثنين 02 يوليوز 2018 - 14:30
تحية خاصة للمخابرات المغربية وعامة لوزارة الداخلية التى بالمرصاد لهته الحشرات التي تريد الخراب للبلاد
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2 - ديما laمغربي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 14:30
فرصة جديدة للمحامين والجمعويين والحقوقيين للدفاع عنهم.
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-12
3 - boutfounasste الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:00
ils vont recevoire des peines surement moins que les innocents du groupe zafzafi
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4 - من الرباط الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:01
لا للمس بأمن و إستقرار البلا و العباد .. تحية لرجال الأمن
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5 - العدالة للجميع الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:10
اللهم احفظ بلدنا من كل فكر متطرف وكل سلوك مخرب
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