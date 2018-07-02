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الرئيسية | حوادث | ابتزاز على النت يقود الشرطة إلى إيقاف 8 مغاربة

ابتزاز على النت يقود الشرطة إلى إيقاف 8 مغاربة

ابتزاز على النت يقود الشرطة إلى إيقاف 8 مغاربة
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:05

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني تمكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 8 أشخاص، بينهم 3 من ذوي السوابق الإجرامية في السرقة وتكوين عصابة إجرامية، ينشطون ضمن "شبكة متخصصة في الدخول غير المشروع إلى القواعد المعلوماتية للمعطيات الشخصية، واستعمالها في الابتزاز وتحصيل مبالغ مالية من الضحايا".

وأضاف بلاغ للمديرية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المصالح الأمنية المغربية تمكنت، بتنسيق مع نظيرتها في إحدى الدول العربية، من رصد النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم، المتمثل في قرصنة حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، وتحميل المعطيات الشخصية المخزنة بها، ثم الشروع في تهديد الضحايا بنشر محتوياتها مقابل التوصل بتحويلات مالية مهمة".

"الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم، المتورطين بشكل مباشر في عمليات القرصنة المعلوماتية، فيما ينحصر دور باقي الموقوفين في ربط الاتصال بالضحايا وتحصيل المبالغ المالية عن طريق الابتزاز، حيث ضبطت بحوزتهم إيصالات تخص حوالات بنكية دولية، فضلا عن معدات معلوماتية وهواتف نقالة ودعامات تخزين رقمية، تستعمل في هذا النشاط الإجرامي"، يزيد المصدر.

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