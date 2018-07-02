24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:17
|13:36
|17:17
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ثمانية أشهر في الجحيم" تقتحم الأدب العالمي
- ليفربول يجدّد عقد محمد صلاح بلا شرط جزائي
- تداريب أوروغواي تفقد كافاني قبل مواجهة فرنسا
- رام الله ترفض مضامين "صفقة القرن" الأمريكية
- مرسلي: الإجازة في التربية حل لإشكاليات موارد التعليم بالمغرب
"مراكش نوار" .. أنطولوجيا قصصية عن مراكش تطل من نيويورك (5.00)
من ليونيداس إلى ميسي ورونالدو .. 10 ملوك بلا "عرش المونديال" (5.00)
زوار شواطئ المحمدية يتعرضون لـ"ابتزاز مالي" من حراس السيارات (5.00)
- مدير "دانون" يستعين بخبيرة لتحديد "سعر عادل" للحليب بالمغرب - (143)
- الحكومة تُجبر محطات الوقود على إعلان أسعار جميع المحروقات - (140)
- الجزائر تدرس إمكانية الترشح المشترك لتنظيم المونديال مع المغرب - (93)
- الاتحاد الإفريقي يتدخل رسمياً في قضية الصحراء رغم معارضة المملكة - (92)
- أوجار: المغرب ليس جنة للديمقراطية .. وأحكام القضاء غير عاطفية - (92)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيل وجرحى في اصطدام دراجتين ناريتين بصفرو
لقي شخص، يبلغ من العمر 27 سنة، مصرعه في حادث اصطدام دراجتين ناريتين، وقع قبيل منتصف الليلة المنصرمة بمنطقة بوغيول بمدخل مدينة صفرو في اتجاه مدينة فاس؛ فيما أصيبت زوجة الهالك، البالغة من العمر 20 سنة، إلى جانب شخصين آخرين، وكلاهما في العقد الثالث، وكانا يستقلان الدراجة النارية التي اصطدمت بالتي كان على متنها الزوجان.
وعلمت هسبريس، استنادا إلى مصادر طبية بمستشفى محمد الخامس بصفرو، الذي نقل إليه الجرحى عقب وقوع هذا الحادث، أن زوجة الهالك وأحد الجرحى أحيلا على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، نظرا لإصابتهما التي وصفتها بـ"البليغة"، خاصة على مستوى الرأس.
وأنجزت المصالح الأمنية لمدينة صفرو محضرا حول هذا الحادث المميت، الذي وقع حين كان الهالك عائدا، رفقة زوجته، على متن دراجته النارية، بعد أن حضرا أنشطة فنية نظمت على هامش اختتام فعاليات مهرجان حب الملوك.