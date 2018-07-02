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الرئيسية | حوادث | قتيل وجرحى في اصطدام دراجتين ناريتين بصفرو

قتيل وجرحى في اصطدام دراجتين ناريتين بصفرو

قتيل وجرحى في اصطدام دراجتين ناريتين بصفرو
رشيد الكويرتي
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:10

لقي شخص، يبلغ من العمر 27 سنة، مصرعه في حادث اصطدام دراجتين ناريتين، وقع قبيل منتصف الليلة المنصرمة بمنطقة بوغيول بمدخل مدينة صفرو في اتجاه مدينة فاس؛ فيما أصيبت زوجة الهالك، البالغة من العمر 20 سنة، إلى جانب شخصين آخرين، وكلاهما في العقد الثالث، وكانا يستقلان الدراجة النارية التي اصطدمت بالتي كان على متنها الزوجان.

وعلمت هسبريس، استنادا إلى مصادر طبية بمستشفى محمد الخامس بصفرو، الذي نقل إليه الجرحى عقب وقوع هذا الحادث، أن زوجة الهالك وأحد الجرحى أحيلا على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، نظرا لإصابتهما التي وصفتها بـ"البليغة"، خاصة على مستوى الرأس.

وأنجزت المصالح الأمنية لمدينة صفرو محضرا حول هذا الحادث المميت، الذي وقع حين كان الهالك عائدا، رفقة زوجته، على متن دراجته النارية، بعد أن حضرا أنشطة فنية نظمت على هامش اختتام فعاليات مهرجان حب الملوك.

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