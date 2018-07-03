24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1713:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. متاجر تتأقلم مع حظر أكياس البلاستيك في أستراليا (5.00)

  2. أبطال الدراجات يرفضون منافسات البطولة الوطنية‎ (5.00)

  3. واجبات المؤسسة الأسرية والعائلية تقيّد العطلة الزوجية بالمغرب (5.00)

  4. قتيلان في حادث مروري خطير بسيدي العايدي (5.00)

  5. بنيعقوب: خطاب المال والسلطة بدعة الفاشلين للإقصاء السياسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | القضاء يدين دركيا في قضية إفشاء للسر المهني

القضاء يدين دركيا في قضية إفشاء للسر المهني

القضاء يدين دركيا في قضية إفشاء للسر المهني
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:15

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش بتخفيض العقوبة الحبسية في حق ضابط للشرطة القضائية تابع للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، من سنة واحدة حبسا نافذا إلى ستة أشهر حبسا نافذا؛ مع تأييد الحكم الابتدائي في حق ضابطين آخرين بالقيادة الجهوية نفسها برتبة رقيب أول، والقاضي بعدم مؤاخذتهما وبراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.

وتوبع الدركيون الثلاثة، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بتهم الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة وإهنة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكاب جنح الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة في الارتشاء بدائرة نفوذ هذه المحكمة، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بإمنتانوت لمحاكمتهم طبقا للقانون، بالنظر إلى توفرهم على الامتياز القضائي المنصوص عليه في مقتضيات الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية.

وحسب مصادر قريبة من ملف القضية فإن الدركيين المذكورين وردت أسماؤهم في محضر إفراغ قرص مدمج من طرف الشرطة والدرك، إذ أجرت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تفريغا شمل مكالمة بين أحد المتهمين وفتاة كانت تتاجر في المخدرات بمنطقة الشويطر، وكان مبحوثا عنها من أجل الاتجار بالمخدرات، وتبين أنها استفادت من الحماية لتسهيل مأموريتها بعدما تعرفت على بعض عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سالم ردوان الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:29
ليس بهذه الأحكام يحارب الفساد !!
غريب فيما يخص الفساد والرشوة وسرقة المال العام الأحكام لا تتجاوز سنة او براءة او وقف التنفيذ وفيما يخص المطالبة بالحقوق والعيش الكريم وحرية الرأي الأحكام تتعدى ثلاث او خمس سنوات نافذة او حتى عشرون سنة .
والله غريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - rahim الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:44
أبناء الشعب المستضعفين توزع عليهم الأحكام ب عشرات السنين.....أما إذا تعلق الأمر بأولاد لفشوش وأصحاب النفوذ والمال فهم براءاء...حزين عليك يا قضاء وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.