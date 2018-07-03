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إحباط محاولة تهريب أسماك مهددة بالانقراض
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 06:10
تمكنت عناصر الجمارك بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء من حجز 78 كيلوغراما من سمك ثعبان البحر الأوروبي المهدد بالانقراض، حاول 3 مسافرين مغاربة تهريبها نحو فيتنام، مرورا بالدوحة.
الموقوفون، البالغون من العمر 72، 45 و39 سنة، حاولوا تهريب الكمية المذكورة داخل أحواض مدسوسة في حقائبهم.
وستتم إعادة الأسماك المحجوزة إلى أماكن عيشها المعتادة في الطبيعة.