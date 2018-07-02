قتيلان في حادث مروري خطير بسيدي العايدي

إبراهيم الحافظون من سطات

توفي شخصان اليوم الاثنين نتيجة إصابتهما بجروح خطيرة في حادثة سير، بعد اصطدام بين دراجة نارية وسيارة خفيفة، على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 في النفوذ الترابي للجماعة القروية سيدي العايدي بإقليم سطات.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن الهالكين "ع،م"، المزداد سنة 1991، والذي ينحدر من دوار الجدات سيدي العايدي، و"ر،أ"، المزداد سنة 2000 بأيت أورير تحناوت، كانا على متن درّاجة نارية عائدين في الساعات الأولى من اليوم الاثنين إلى مقر إقامتهما بجماعة سيدي العايدي قيادة المزامزة، إلا أنهما لقيا مصرعهما بمكان الحادث نتيجة خطورة الاصطدام.

وأضافت المصادر ذاتها أن أفرادا من كوكبة الدرّاجين التابعة للدرك الملكي بسرية سطات، وممثلا عن السلطات المحلية بسيدي العايدي المزامزة، انتقلوا إلى مكان الحادث وقاموا بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الحوادث.

وجرى نقل جثتي الضحيتين عبر سيارة إسعاف نحو مستودع الأموات بسطات، قصد المعاينة أو التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل درك سطات، لتحديد ظروف وملابسات الحادثة، لتحديد المسؤوليات تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.