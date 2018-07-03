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كُتّاب وآراء
الأمن يوضح بشأن تعرض سيدة للتعنيف بوجدة
أفادت مصالح الأمن بأنها تعاطت بجدية كبيرة مع مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تدعي تعرضها للعنف من لدن شرطي بمدينة وجدة، وفتحت في شأنه بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، حسب ما أكده مصدر أمني.
ووفق المصدر ذاته، فإن اللجنة المحلية المكلفة بتحرير الملك العمومي بمدينة وجدة كانت قد باشرت تدخلاتها لإبعاد الباعة المتجولين من شارع قريب من ساحة سيدي عبد الوهاب، "قبل أن تشرع سيدة في انتقاد عمل اللجنة وتسجيل مؤاخذات على عملها، ثم تدخل في مقاومة مع عناصر القوة العمومية الذين كانوا يؤازرون اللجنة".
وأوضح مصدر مطلع أن النيابة العامة "أعطت تعليماتها من أجل الاستماع إلى المعنية بالأمر والشرطي، وإلى جميع الأشخاص والشهود الذين عاينوا الحادث، كما أمرت بمراجعة جميع تسجيلات الفيديو التي توثق للنازلة، والتي تظهر فيها السيدة وهي تعترض على عمل السلطات المحلية".
وكان شريط فيديو آخر قد ظهرت فيه السيدة المذكورة وهي تصيح في وجه عناصر اللجنة، وتتهمهم بمحاولة تحويل المغرب إلى سوريا، قبل أن تحاول مهاجمة شخص كان يقوم بتصوير الحادث.