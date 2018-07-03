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طلقات نارية توقف رئيس جماعة سابقا باشتوكة
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 10:42
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت باها، الاثنين، الرئيس السابق للجماعة الترابية تاركا نتوشكا، التابعة لنفوذ دائرة آيت باها بالمنطقة الجبلية لاشتوكة آيت باها، على خلفية طلقات نارية أطلقها من بندقية للصيد في دواره نهاية الأسبوع المنصرم.
واستنادا إلى مصادر من عين المكان، فقد أطلق الموقوف أعيرة نارية انطلاقا من بندقية للصيد، في مواجهة لرعاة رحل، ألحقوا أضرارا بخزان أرضي للمياه "مطفية" في ملكيته.
وقد جرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه حول أسباب وظروف استعماله للسلاح الناري ومدى توفره على الترخيص الضرورية، في انتظار إحالته على القضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - متاسف الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:21
إلى متى سثبقى هؤلاء الرحل يعيشون على معانات السكان في خرق سافر للقانون دون تدخل السلطات لحماية المكتسبات و ممتلكات المغاربة بتطبيق للقانون على الجميع دون تمييز و هل تنتظرون ردة فعل عكس ما قام به هذا الرجل. وان ما يقومون به هؤلاء الاوباش سيون شرارة للفتنة إذا ما استمرت الدولة في غش الطرف عن هؤلاء الرحل الهمج الذين يخربون كل بناه الأجداد فحذار. لأن أي كان لن يسمح مهما تكن الأحكام التي سيتعرض لها دفاعا عن ماله وولده لأننا شرفاء مواطنون لا نرضى الذل و الهوان من شرذمة همها الوحيد هو توفير الكلا لمواشيهم. خربوا الغابابات ة الغرس الذي أنفقت عليه الدولة ميزانيات و لكم الدليل في غابات الأركان بادميم بمحادات الطريق السريع نحو مطار المسيرة. فلا تظلموا هذا الرجل فإنما ناب عن السلطات في القيام بمهامهم و سوف لن تكون الأخيرة إذا لم يطبق القانون في حق هؤلاء المفسدين.
2 - كاعي على الوضع الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:27
المغرب ولات بلاد الظلم والمنكر
من يدافع عن عرضه وارضه يتهم ويقمع
اما المجرمون والفاسدون فتحميهم السلطة
وبدلك يزداد الاستبداد والطغيان...
اللهم الطف بهده الارض...
المنطق و التاريخ يقولان بان دوام هاد الحال من المحال
العاقبة لايعلمها الا الله
من يدافع عن عرضه وارضه يتهم ويقمع
اما المجرمون والفاسدون فتحميهم السلطة
وبدلك يزداد الاستبداد والطغيان...
اللهم الطف بهده الارض...
المنطق و التاريخ يقولان بان دوام هاد الحال من المحال
العاقبة لايعلمها الا الله
3 - استغراب الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:32
متى يطبق القانون على الرحل الصحراوين كباقي افراد الشعب المغربي يستولون بالقوة على اراضي فلاحية من اجل رعي المواشي واستلاء على خزنات المياه في مناطق تعرف قلة المياه في منطقة عبدة ثلاتاء بكدرة وجمعة سحيم نواحي مدينة اسفي والكل شاهدة فديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ما تسببت به الرحل من خسائر وحرائق في اراضي الناس وعدم احترام القانون وعدم احترام رجال السلطة الدرك الملكي والقوات المساعدة
4 - o-z الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:35
الحل ليس اعتقال هذا او ذاك الحل هو ان يتم حصر هؤلاء الرعاة بعيدا عن المناطق الأهلة بالسكان كي لاتكون اي اصطدامات بين الساكنة والرحل
لاكن ان يأتي الى جانب الدوار وينصب خيمته ويرعى وسط الأشجار المثمرة مع العلم ان منطقة تاركا نتوشكا رائدة في النباتات الطبية والعطرية
يجب إيجاد حل فوري لهذه المعضلة التي استفحلت في منطقة ايت باها
لاكن ان يأتي الى جانب الدوار وينصب خيمته ويرعى وسط الأشجار المثمرة مع العلم ان منطقة تاركا نتوشكا رائدة في النباتات الطبية والعطرية
يجب إيجاد حل فوري لهذه المعضلة التي استفحلت في منطقة ايت باها
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