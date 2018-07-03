طلقات نارية توقف رئيس جماعة سابقا باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت باها، الاثنين، الرئيس السابق للجماعة الترابية تاركا نتوشكا، التابعة لنفوذ دائرة آيت باها بالمنطقة الجبلية لاشتوكة آيت باها، على خلفية طلقات نارية أطلقها من بندقية للصيد في دواره نهاية الأسبوع المنصرم.

واستنادا إلى مصادر من عين المكان، فقد أطلق الموقوف أعيرة نارية انطلاقا من بندقية للصيد، في مواجهة لرعاة رحل، ألحقوا أضرارا بخزان أرضي للمياه "مطفية" في ملكيته.

وقد جرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه حول أسباب وظروف استعماله للسلاح الناري ومدى توفره على الترخيص الضرورية، في انتظار إحالته على القضاء.