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جثة متحللة لشاب تستنفر مصالح الشرطة بتزنيت
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 23:35
عُثر، بعد زوال اليوم الاثنين، على جثة شاب يبلغ عمره حوالي 20 سنة، وهي في درجة جد متقدمة من التحلل، في منزل وسط مدينة تزنيت.
مصادر من عين المكان أوردت أن جثة الشاب وُجدت معلقة إلى حبل ملفوف إلى عنقه انطلاقا من حاجز حديدي لسلالم إسمنتية في منزل أسرته، مرجحة فرضية انتحاره بتلك الطريقة.
وقد نُقلت جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها، وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في أسباب وظروف وفاة الشاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - نجمة الشمال الاثنين 02 يوليوز 2018 - 23:49
لو كانت هذه الحادثة قد وقعت في مدينة سطات لتيقنت فورا انها عملية انتحار .
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