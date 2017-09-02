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الرئيسية | حوادث | سرقة "طابليط" تفضي إلى اعتقال شخصين بأكادير

سرقة "طابليط" تفضي إلى اعتقال شخصين بأكادير

سرقة "طابليط" تفضي إلى اعتقال شخصين بأكادير
هسبريس من أكادير
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 09:06

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين بأكادير، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 17 و18 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب إفادة مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهما على مستوى محطة سيارات الأجرة، عقب تلقي مصالح الأمن شكاية مواطن تعرض للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض استهدفت حاسوبه اللوحي، حيث مكن التدخل الفوري لعناصر الدراجين من ضبطهما وبحوزتهما اللوحة المسروقة وسلاحان أبيضان متوسطا الحجم.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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