تسجيل 31 قتيلا في حوادث سير بالمناطق الحضرية

هسبريس ـ و.م.ع

لقي 31 شخصا مصرعهم، وأصيب 1977 آخرون، إصابة 101 منهم بليغة، في 1478 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 يونيو إلى 01 يوليوز 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 36 ألف و 222 مخالفة، وأنجزت 11 ألف و454 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 24 ألف و768 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و 406 آلاف و 75 درهما، فيما بلغ عددالعربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5102 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6233 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 119 مركبة.