وفاة حامل وجنينها في مستشفى بمدينة طانطان

رشيد بيجيكن من أكادير

توفيت سيدة حامل في الشهر الثامن وجنينها، مساء الاثنين، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة طانطان، الذي أُدخلت إليه صباح اليوم ذاته؛ وذلك إثر أزمة صحية ناجمة عن مضاعفات مرض بالقلب وأزمة خانقة في التنفس.

حسن بوطوبة، أخ المفارقة للحياة، قال في تصريح لهسبريس إن حالة أخته الهالكة معروفة لدى الأطباء بمستشفى طانطان، "لكن لم تُتخذ الإجراءات بالسرعة اللازمة من أجل توجيها إلى إحدى المؤسسات الاستشفائية بأكادير أو مراكش"، مضيفا أن "الأسرة ستتابع قضائيا إدارة المستشفى، لاحتمال وجود تقصير في التعاطي مع حالة المتوفاة".

من جهته أورد عبد الله بوبريك، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان، في تصريح لهسبريس، أن "المعطيات المتوفرة لدى الفرع الحقوقي تؤكد أن الأطباء سبق أن حذروا المتوفاة من أخطار الحمل على حياتها، نظرا لإجرائها سابقا عملية على مستوى القلب، إذ تعاني اختناقات تنفسية بين الفينة والأخرى"، وزاد: "في المقابل لازال تسيير هذا المرفق الصحي يطرح علامات استفهامات كثيرة".

وكان الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان استنكر ضمن بيان سابق له ما وصفها بـ"عشوائية وعبثية التسيير بمستشفى الحسن الثاني بطانطان، نتيجة التجاوزات الداخلية وضعف المراقبة الإدارية بهذا المرفق الصحي".