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الرئيسية | حوادث | وفاة كهربائي سقط من علو 5 أمتار بإمنتانوت

وفاة كهربائي سقط من علو 5 أمتار بإمنتانوت

وفاة كهربائي سقط من علو 5 أمتار بإمنتانوت
ابراهيم مغراوي
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:10

لفظ كهربائي، اليوم الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة داخل قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمدينة شيشاوة، بعدما سقط من أعلى عمود كهربائي بطول 5 أمتار بمدينة إمنتانوت.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك كان يحاول ربط محطة للوقود بالتيار الكهربائي بشارع محمد الخامس، وفجأة سقط فأصيب على مستوى الرأس برضوض خطيرة، نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفور إشعارها انتقلت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بإمنتانوت إلى مكان بالحادث، حيث سقط الهالك الذي كان قيد حياته في عقده الرابع، لجمع المعطيات والمعلومات التي يمكن أن تفيد في التحقيق الذي فتحته بأمر من النيابة العامة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن نقلت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمراكش لتخضع للتشريح الطبي من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث المميت.

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