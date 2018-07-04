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الرئيسية | حوادث | تاجر مخدرات يجر 11 دركيا إلى محكمة الجنايات

تاجر مخدرات يجر 11 دركيا إلى محكمة الجنايات

تاجر مخدرات يجر 11 دركيا إلى محكمة الجنايات
هسبريس من مراكش
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 10:40

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 12 يوليوز الجاري، في محاكمة 11 دركيا تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، وموظف أمن برتبة مقدم رئيس بولاية أمن مراكش، جراء تورطهم في ربط علاقة مشبوهة مع تاجر مخدرات كان يتعاطى للاتجار بمخدر الشيرا وسنابل "الكيف" بمنطقة أولاد حسون ضواحي مراكش.

وحسب مصادر هسبريس فإن من ضمن المتهمين رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش وضابط للشرطة برتبة رقيب أول بكل من المركز الترابي تسلطانت والمركز القضائي للدرك بمراكش والمركز الترابي أولاد حسون والمركز الترابي سيدي بوعثمان.

وأضافت المصادر نفسها أن المسؤولين الدركيين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية يتابعون وفق صك الاتهام من أجل جناية إخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وعقاب مرتكبيها، وجنح الارتشاء وتواطؤ موظفين على أعمال مخالفة للقانون وإهانة موظفين بسبب قيامهم بعملهم، وإفشاء السر المهني والمشاركة في الإرشاء؛ في حين تمت متابعة الشرطي سالف الذكر في حالة سراح من أجل إفشاء السر المهني.

وكشفت التحقيقات التفصيلية التي باشرها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، علاقة تاجر المخدرات المعروف بـ"الشريف" بمجموعة من أفراد الدرك الملكي بهدف تغاضيهم عن نشاطه المتمثل في الاتجار بمخدر الشيرا وسنابل "الكيف" مقابل مبالغ مالية عبارة عن رشاوى تتراوح ما بين 500 و700 درهم، تفاديا لإلقاء القبض عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محسن الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 10:51
كون كانوا كيتخالصوا مزيان ميشدوش الرشوة... ولا بلحق حيط قصير الدركي مشدود مشدود... كاين الله
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2 - خطأ العمر الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 10:54
مساكين يعطيهم الفتات ليعمي ضميرهم المهني والمحصلة فقدان وظيفة ودخل قار وهيبة واحترام . عجبت للإنسان ما أضعفه ...
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3 - wood الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 11:04
يقول المثل المغربي : كيبيع القرد و كيضحك على الذي اشتراه ، أما في هذه الحالة فقد تم ادخال السجن الذي اشتراه ، فمهنة الدرك معروفة عند الخاص و العام انها مهنة الإغتناء السريع و بٱمتياز ، فأغلب المسؤوليين الدركيين إن لم نقل كلهم الذين تولو تسيير قيادات قروية للدرك الملكي راكموا ثروات محترمة ،سواء من اتوات الطريق او عمولات القضايا الجنائية او من اتوات تجار المخدرات . فالدولة كانت دائما تغمض اعينها عن هذه الممارسات التي يعرفها البادي و العادي فكيف بأجهزتها التي تتلصص على حياة المواطنين ، فهذه الاعتقالات لمسؤولين أمنيين لا يمكن ان تقنع سوى المغفلين و المداويخ و أغلبها تدخل في باب تصفية الحسابات بينما الحقيقة ان الواقع يبقى كما هو و ربما يزداد سوءا !!!
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