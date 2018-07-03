شابة تقتل "خليلها" باسم "الشرف" في الشارع بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

لفظ شاب (ف. س)، يبلغ من العمر 25 عاما، أنفاسه الأخيرة لحظات بعد إدخاله قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس متأثرا بإصاباته البليغة جراء تعرضه لطعنة بالسلاح الأبيض، عصر اليوم الثلاثاء، على يد شابة (ح. م)، تكبره سنا بعشر سنوات، بحي المصلى الشعبي التابع لمنطقة بندباب بالعاصمة العلمية.

ووقع هذا الحادث بالشارع العام لما باغتت المتهمة، التي سلمت نفسها إلى العناصر الأمنية، الضحية بغرس سكين من الحجم الكبير على مستوى بطنه لتقف بجانبه، وهو مضرج في دمائه، قبل نقله من لدن سيارة إسعاف نحو المستشفى حيث لقي أنفاسه الأخيرة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن التحريات الأولية، التي استقتها المصالح الأمنية عقب وقوع هذه الجريمة، تفيد بأن "علاقة عاطفية" كانت تجمع الضحية بمرتكبة هذا الفعل الجرمي، قبل أن تسوء العلاقة بينهما حين أخلف الهالك وعده الزوج من المتهمة، والتي انتقمت من "خليلها" بالشارع العام بطعنه باستعمال السلاح الأبيض.

وتقاسم رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو، اطلعت عليه هسبريس، ذكرت فيه المتهمة أنها ارتكبت هذه الجريمة دفاعا عن شرفها، متهمة الضحية بالهجوم عليها داخل منزلها وتعريضها للاغتصاب.

وتواصل المصالح الأمنية لفاس التحقيق مع المتهمة، التي جرى إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية، في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.