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الرئيسية | حوادث | شابة تقتل "خليلها" باسم "الشرف" في الشارع بفاس

شابة تقتل "خليلها" باسم "الشرف" في الشارع بفاس

شابة تقتل "خليلها" باسم "الشرف" في الشارع بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:00

لفظ شاب (ف. س)، يبلغ من العمر 25 عاما، أنفاسه الأخيرة لحظات بعد إدخاله قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس متأثرا بإصاباته البليغة جراء تعرضه لطعنة بالسلاح الأبيض، عصر اليوم الثلاثاء، على يد شابة (ح. م)، تكبره سنا بعشر سنوات، بحي المصلى الشعبي التابع لمنطقة بندباب بالعاصمة العلمية.

ووقع هذا الحادث بالشارع العام لما باغتت المتهمة، التي سلمت نفسها إلى العناصر الأمنية، الضحية بغرس سكين من الحجم الكبير على مستوى بطنه لتقف بجانبه، وهو مضرج في دمائه، قبل نقله من لدن سيارة إسعاف نحو المستشفى حيث لقي أنفاسه الأخيرة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن التحريات الأولية، التي استقتها المصالح الأمنية عقب وقوع هذه الجريمة، تفيد بأن "علاقة عاطفية" كانت تجمع الضحية بمرتكبة هذا الفعل الجرمي، قبل أن تسوء العلاقة بينهما حين أخلف الهالك وعده الزوج من المتهمة، والتي انتقمت من "خليلها" بالشارع العام بطعنه باستعمال السلاح الأبيض.

وتقاسم رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو، اطلعت عليه هسبريس، ذكرت فيه المتهمة أنها ارتكبت هذه الجريمة دفاعا عن شرفها، متهمة الضحية بالهجوم عليها داخل منزلها وتعريضها للاغتصاب.

وتواصل المصالح الأمنية لفاس التحقيق مع المتهمة، التي جرى إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية، في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - حمورابي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:51
الله يدير الخير .كل يوم يسوء اكثر من سابقه. الله يخرجنا من دار العيب(المغرب)بلا عيب
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70
2 - الخريبكي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:51
لا حول ولا قوة الا بالله.البلاد بشات المناكر كترت في هاد البلاد
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36
3 - ر - ا زاوية الشيخ الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:52
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.....قتل-سرقة-إغتصاب-و-و-و لم يعد ما يستساغ في هذا الوطن
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37
4 - المداويخ الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:52
لا حول ولا قوة إلا بالله .السيبة في هذا البلد
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38
5 - موحا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:53
جبتها في راسو على العموم اللهم تغمضه برحمتك ولهدا يجب على الشباب أن يلتزموا حدود الله
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33
6 - فتاة مكلومة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:54
هكذا اغتصبت مرتين
مرة في شرفها
ومرة حين قتلته و ستقضي بقية حياتها في السجن
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49
7 - فؤاد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:55
هدا جزاء من يعبت بشرف بناتنا و من يوهمهم بالزواج يجيب تطبيف عقوبة حبسية لمن اخلف بوعد الزواج
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2
8 - hicham الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:58
هده نتيجة العلاقة المبنية على الحرام
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70
9 - مصطفى الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:59
إدا كان ما قالته صحيح فهو من جنى على نفسه كما يقول المثل الشعبي العام صياد النعامة يلقاها يلقاها
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23
10 - مغربي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:01
لا حولا ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعيباد الله رآه وآلات المسلسلات قضات علا شبابنا واش فينما دزتي تلگه بنت مع واحد فالشارع العام والجرادي والخلا واش نعدمت التربية واش تخلينا علا الاخلاق الاسلاميه فهاد العصر ها نتيجه حسبي الله ونعم الوكيل فهاد ربيو بنتكوم ولادكوم انا والله الا كنشوف شي بنات كيتحرشو وكيديرو شحال من للحاجه باش تقرب لشاب شي عيب لبنت تقلب علا ولد الناس ولكن مشي تنازل علا كولشي وعلا شرفها وعلا سمعتها مقابل واعد بجواج رآه المكتوب غيجيك اختي المسلمه والله الا حال خوتتنا المسلمات الا كيقطع فالقلب
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17
11 - بوزيد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:05
إنا لله وإنا إليه راجعون . ماهذا الصنف من الشباب
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9
12 - يونس السلفي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:05
إنا لله و إنا إليه راجعون
عاقبة الحرام دائما كارثية
نسأل الله السلامة و حسن العاقبة
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13
13 - jaddooooooore paris الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:06
كرهتونا فالمغرب بهد الأخبار الخيبة
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10
14 - باحسون الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:06
في الأول تكونوا غير تلعبو لكن بعد دالك يكون كلام آخر
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10
15 - رضى الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:09
هذا نموذج للشباب لي كيستاغلو بنات الناس وكيكذبو عليهم على مكيقديو منهوم غراضهوم واحد المدة ويتقلبو عليهوم ويمشي لوحدة اخرى
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15
16 - المهاجر الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:11
الخوت هادشي ولا كيخلع في المغرب. ..ما كاينش الحوار. ..كلشي باغي يدير شرع يدو....وبزاف هادشي. ...ما كاينش شي نهار داز هاني. ..الاغتصاب. ..التشرميل. .السرقة. ...ديرو السجن والأعمال الشاقة في الصحراء. ...واعطوا الحق للشرطة باستعمال السلاح الوضيفي متى شاءو طبقا للقانون. ...متل امريكا. ..هبط السلاح ....ادا لم تستجيب. ..استعد لوداع الحياة وشهد
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14
17 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:13
ياربي السلامة قتلته وبدم بارد هذه ماشي قضية اغتصاب ولا... ولكن الي بان لي في المغرب ولينا في عهد السيبة صافي
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0
18 - غريب أمركن الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:14
هل يعقل أن يتزوج ابن ال25 سنة من شابة تكبره ب10 سنوات ؟
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-6
19 - توفاوتي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:15
كما جاءا على لسانها بأنها شابة رفعة دعوة قضائية ضده ولم يقوم لقضاء بواجبه كما ينبغي على العموم (اللهم غفرله...) والله ( يطلق سراحها)..
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9
20 - اشلحي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:15
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ومن الحب ما قتل واياكم شي واحد اطنز على بنات الناس من يريدالدخول في علاقة ما عليه ان يحسب لالف حساب والسلام
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7
21 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:16
مازالين ما شفتو والو يا الشعب المغربي ، مازال واحد 10 سنوات الى الامام عندما تتمكن المراة بفضل القوانين التي توضع لصالحها على حساب الرجل وحساب العادات والشرع وعاد غادي تفرجوا
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-7
22 - مواطن الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:24
هادي خطر هي تغتصب ماشي يغتصبوها
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0
23 - Bernoussi الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:26
De capitale du savoir, cette ville a basculé vers " capitale du crime" ...ou comment les gouvernements successifs ont abandonné cette jeunesse à elle-même. De ville de la finesse d'esprit, de la politesse et du savoir vivre à ville de l'agressivité, du crime et du laisser faire.
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24 - كبير المداويخ الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:36
فاس سبابها الهجرة القروية الي عندو هكتار و زوج بقرات كيبيعهم و يجي الاولاد لا قراية لا صنعة مكين هي الفساد... وكالة انقاد فاس دارها الحسن التاني حيت عرف فاس غادي تدمر
نصيحة الخوت خويو السيكتور ولا يجي فيكم شي سكين
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25 - حر وغير سلفي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:41
مهما كانت الأسباب فلا يجوز شرعا إزهاق نفس فهناك طرق كثيرة للإنتقام.
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