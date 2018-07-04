سمّ القوارض ينهي حياة سيدة خمسينية ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، مساء الثلاثاء، بوضع جثة امرأة في عقدها الخامس بقسم الأموات، من أجل التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، بعدما نقلت عبر سيارة إسعاف من مدينة برشيد إلى مستعجلات سطات في حالة صحية حرجة، نتيجة تناولها مادة سامة.

مصادر هسبريس أفادت بأن الهالكة "ز، ن"، المزدادة سنة 1964 بمنطقة ابن معاشو، متزوّجة لها أبناء، كانت تقطن قيد حياتها بحي البلوك بمدينة برشيد، تناولت اليوم الثلاثاء قرصا يستعمل في إبادة القوارض، في خطوة لإنهاء حياتها لأسباب مجهولة.

وأردفت المصادر ذاتها أن الهالكة فارقت الحياة في الطريق إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة سطات، حيث أعطى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة نفسها تعليماته بفتح بحث قضائي لمعرفة ظروف وملابسات تناول الخمسينية المادة السامّة لوضع حدّ لحياتها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة تعد الرابعة التي عرفتها كل من مدينتي سطات وبرشيد في ظرف أسبوع، بعد انتحار فتاتين منهما واحدة حامل، وإنقاذ جمعويّ، بعدما تناولوا موادّ سامّة تستعمل في القضاء على القوارض.