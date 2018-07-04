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الرئيسية | حوادث | سمّ القوارض ينهي حياة سيدة خمسينية ببرشيد

سمّ القوارض ينهي حياة سيدة خمسينية ببرشيد

سمّ القوارض ينهي حياة سيدة خمسينية ببرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:05

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، مساء الثلاثاء، بوضع جثة امرأة في عقدها الخامس بقسم الأموات، من أجل التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، بعدما نقلت عبر سيارة إسعاف من مدينة برشيد إلى مستعجلات سطات في حالة صحية حرجة، نتيجة تناولها مادة سامة.

مصادر هسبريس أفادت بأن الهالكة "ز، ن"، المزدادة سنة 1964 بمنطقة ابن معاشو، متزوّجة لها أبناء، كانت تقطن قيد حياتها بحي البلوك بمدينة برشيد، تناولت اليوم الثلاثاء قرصا يستعمل في إبادة القوارض، في خطوة لإنهاء حياتها لأسباب مجهولة.

وأردفت المصادر ذاتها أن الهالكة فارقت الحياة في الطريق إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة سطات، حيث أعطى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة نفسها تعليماته بفتح بحث قضائي لمعرفة ظروف وملابسات تناول الخمسينية المادة السامّة لوضع حدّ لحياتها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة تعد الرابعة التي عرفتها كل من مدينتي سطات وبرشيد في ظرف أسبوع، بعد انتحار فتاتين منهما واحدة حامل، وإنقاذ جمعويّ، بعدما تناولوا موادّ سامّة تستعمل في القضاء على القوارض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اشلحي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:17
يارب السلامة الانتحار ينخر المجتمع ان الاعمار بيد الله هذا حرام حرام كيف للانسان ان يضع حدا احياته هكذا شيء مخز
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2 - على ماذا يبحث وكيل الملك ؟ الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:44
مدينة سطات هي المدينة الاكثر كرها للحياة في المغرب لا يكاد شخص يضع قنينة السم من يده حتى يلتقطها شخص آخر هناك، لا يمضي اسبوع دون ات ينتحر احد المواطنين، ازدهرت فيها تجارة حبال الشنق بشكل ملموس فهل هي لعنة اصابت سكان المدينة ام ان الامر يتعلق بامراض نفسية مستعصية ومهما كان الحال يجب على الدولة ان تعالج هذه الظاهرة وبالنسبة لوكيل الملك نقول : لا تصطاد في الماء هذا انتحار وليس جريمة المتهم فيه هو المنتحر نفسه والقانون لا يعاقب الموتى .
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