مبحوث عنه في "قضية لاكريم" يُضبط بالناظور

هسبريس من الناظور

قامت عناصر أمنية بتوقيف شخص مبحوث عنه في قضية "مقهى لاكريم" التي شهدت أطوارها مدينة مراكش، وأحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث.

وجرى توقيف المعني بالأمر بالسد القضائي الذي تقيمه الشرطة بمدينة الناظور، على مستوى "حي تاويمة"، حين كان مستقلا لسيارة أجرة قادمة من مدينة وجدة.

وستتم إحالته الضنين، البالغ من العمر 32 سنة، على العدالة عقب الانتهاء من البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الموقوف تطاله شبهة إجراء عمليات تجارية لفائدة أحد المتهمين بغسل أموال ضمن هذا الملف، منها اقتناء سيارتين فارهتين بثمن مرتفع لكل واحدة منهما.

جدير بالذكر أن "قضية لاكريم" اتسمت بتنسيق استخباراتي وقضائي بين المغرب وهولندا، عقب الهجوم المسلح الذي طال المقهى وأفضى إلى سقوط قتيل بالرصاص الحي، نتيجة دوافع انتقامية لشبكات دولية تنشط في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.