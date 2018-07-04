24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3006:1813:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. بلافريج ومعتقلو الريف (5.00)

  2. من طارق بن زياد إلى "الفراوليات" (5.00)

  3. مصر تطلب تنقل قادة حركة "حماس" إلى القاهرة (5.00)

  4. باحثون يدعون إلى تفكيك ألغام الفكر المتطرف وتعميم التعليم الديني (5.00)

  5. إسرائيل تتهم "حماس" بمحاولة الإيقاع بجنودها (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مبحوث عنه في "قضية لاكريم" يُضبط بالناظور

مبحوث عنه في "قضية لاكريم" يُضبط بالناظور

مبحوث عنه في "قضية لاكريم" يُضبط بالناظور
هسبريس من الناظور
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:10

قامت عناصر أمنية بتوقيف شخص مبحوث عنه في قضية "مقهى لاكريم" التي شهدت أطوارها مدينة مراكش، وأحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث.

وجرى توقيف المعني بالأمر بالسد القضائي الذي تقيمه الشرطة بمدينة الناظور، على مستوى "حي تاويمة"، حين كان مستقلا لسيارة أجرة قادمة من مدينة وجدة.

وستتم إحالته الضنين، البالغ من العمر 32 سنة، على العدالة عقب الانتهاء من البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الموقوف تطاله شبهة إجراء عمليات تجارية لفائدة أحد المتهمين بغسل أموال ضمن هذا الملف، منها اقتناء سيارتين فارهتين بثمن مرتفع لكل واحدة منهما.

جدير بالذكر أن "قضية لاكريم" اتسمت بتنسيق استخباراتي وقضائي بين المغرب وهولندا، عقب الهجوم المسلح الذي طال المقهى وأفضى إلى سقوط قتيل بالرصاص الحي، نتيجة دوافع انتقامية لشبكات دولية تنشط في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.