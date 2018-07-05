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كُتّاب وآراء
أمن مراكش يوقف لصا من ذوي السوابق العدلية
أوقفت عناصر من الدائرة الأمنية السابعة التابعة لولاية أمن مراكش شخصا مشتبها في تورطه في عمليات للسرقة الموصوفة والضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض.
وأوضح مصدر أمني لهسبريس أن الموقوف من ذوي السوابق العدلية العديدة في السرقة والضرب والجرح، مضيفا أنه غادر أسوار السجن حديثاً، وأن توقيفه جاء إثر وضع كمين محكم له من قبل عناصر الأمن، بناء على ما جمعته من معطيات.
وأردف المصدر بأن أوصاف المعني بالأمر جاءت مطابقة لأوصاف واردة بمحاضر الضحايا المسجلة ضد أشخاص مجهولين؛ فأكدت عمليات التعرف، بالإضافة إلى مجموعة من القرائن الأخرى، أن الظنين هو نفسه من سبق وعرضهم للسرقة والضرب والجرح الخطيرين في أوقات سابقة.
يذكر أن الموقوف أحيل على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه بغرض الوصول إلى أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في القضايا الإجرامية نفسها.