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الرئيسية | حوادث | طفلات يواجهن "فقيها" متهما باغتصابهن في الحوز

طفلات يواجهن "فقيها" متهما باغتصابهن في الحوز

طفلات يواجهن "فقيها" متهما باغتصابهن في الحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 17:15

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء، في إطار استكمال التحقيق التفصيلي في قضية "فقيه ستي فاضمة" بإقليم الحوز، إلى الطفلات و"الفقيه" المتهم باغتصابهن بالجماعة المذكورة.

وتميزت جلسة اليوم بمواجهة بين الضحايا و"الفقيه"، ليقرر قاضي التحقيق بعد ذلك إيداع المتهم سجن الأوداية في انتظار استكمال المسطرة القانونية، قبل إحالة الملف على الوكيل العام للملك من أجل تحديد تاريخ جلسة المحاكمة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية توصل بها المركز الترابي للدرك الملكي بستي فاظمة من أب حول اختفاء ابنته إثر سفرها إلى مدينة الدار البيضاء، بعد أن تقدم شاب لخطبتها، هربا من افتضاح أمر فقدانها للبكارة على يد "الفقيه" الذي كان يشرف على تدريس الفتيات القاصرات بالمسجد وتحفيظهن القرآن الكريم، وينفرد بهن لاستغلالهن جنسيا.

وكانت الفتاة المعنية رتبت لهروبها بعدما نسقت مع ضحية أخرى تعاني من الوضعية نفسها بمدينة طنجة، فقررتا الالتقاء بالدار البيضاء؛ لكن ربط فتاة ستي فاظمة الاتصال بقريب لها من إقليم الحوز ليقرضها مالا كشف خطة هروبها؛ وهو ما دفعه إلى الاتصال بوالدها، الذي طلب بدوره من أفراد من عائلته الحضور إلى محطة أولاد زيان وانتظار هبوط ابنته من الحافلة التي تقلها من مراكش.

ودخلت جمعيات حقوقية على خط هذه القضية، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للمطالبة بـ"فتح تحقيق معمق حول الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها الطفلات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ما بقى ما يعجب الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 17:44
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مابقى مايعجب فهاد الدنيا
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33
2 - brahim الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 18:21
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذشي بزاف الفقه حتى هوا كي غتصب لبنات. الفساد وصل إلى حد الاذنا في هذا البلاد. في كل مكان
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9
3 - مباشر الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 18:31
الإستماع إلى الطفلتين لأن عندهما ما يقولا للقاضي..أما "الفقيه" لماذا الإستماع إليه ؟ و هو يتلو كلام الله عز و جل كل نهار و يفعل الفاحشة ..ما عساه أن يقول للقاضي و ماذا سيقول لله عز و جل يوم الحساب ؟؟
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7
4 - اشرف لكنيزي الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 18:31
لفقيه لنتسناو براكتو غتاصب بناتو !!! للاسف انحطاط اخلاقي، في جميع المؤسسات التربوية بداية من المنزل مرورا بالمدرسة، لتصل لبيت الله، يجب اختيار لاطر التربوية المشرفة على تربية و تعليم ابناء المواطنين بعناية، ابعدوا ذوي العقد النفسية و المكبوثين عن هذه الفضاءات التربوية التي يجعلونها فرصة لتفريغ نزواتهم الجنسية،كما يجب تطبيق قانون الخصي في حق هؤلاء المجرمين حتى يكونوا عبرة لكب من سولت له نفسه استغلال الاطفال جنسيا
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