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الرئيسية | حوادث | شرطة القصر الكبير تنهي نشاط "ولد بوعزة"

شرطة القصر الكبير تنهي نشاط "ولد بوعزة"

شرطة القصر الكبير تنهي نشاط "ولد بوعزة"
هسبريس من القصر الكبير
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 18:10

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لمفوضية أمن القصر الكبير من توقيف أحد أكبر مروجي الخمور المهربة بالمدينة ذاتها.

الموقوف يدعى "عبد القادر .ح"، وهو من مواليد 1982، ومعروف بلقب "ولد بوعزة"، ومن ذوي السوابق العديدة في مجال الاتجار بالخمور المهربة بأنواعها.

وتم حجز 364 قنينة خمر من مختلف الأنواع بمنزل المعني بالأمر، ليتقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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