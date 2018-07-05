توقيف خمسينية حاولت تهريب كوكايين من مليلية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية من إحباط عملية تهريب كمية من الكوكايين حاولت امرأة إدخالها دون أن تفلح في ذلك.

ارتياب الجمركيين في أمر السيدة القادمة من مليلية جعلهم يخضعونها لتفتيش دقيق مكن من اكتشاف حيازتها 240 غراما من الكوكايين كانت تنوي إدخالها إلى الناظور.

وأحيلت المعنية بالأمر، البالغة 50 سنة، على الشرطة القضائية بالناظور، التي وضعتها رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.