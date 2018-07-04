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حجز مسدسات بحوزة مصري في ميناء الناظور
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 19:20
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء الناظور من حجز خمسة مسدسات كهربائية داخل إحدى السيارات الخفيفة.
تفتيش دقيق مكن الجمركيين من العثور على المسدسات الخمسة داخل السيارة التي كان يقودها شخص من جنسية مصرية، يرافقه شخص مغربي الجنسية.
وأحيل الموقوفان على الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.