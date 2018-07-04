الرسوب يدفع تلميذتين إلى الانتحار في تاونات

رشيد الكويرتي من تاونات

لفظت تلميذة (م.ب)، تنحدر من جماعة راس الواد بإقليم تاونات وتبلغ من العمر 12 سنة، أنفاسها الأخيرة، ليلة أمس الثلاثاء، لحظات قليلة بعد وصولها إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، متأثرة بسم الفئران الذي يرجح أنها تناولته لوضع حد لحياتها بسبب عدم تقبلها الرسوب في السنة الأولى إعدادي.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الضحية نقلت بعد اكتشاف حالتها من لدن أسرتها إلى المركز الصحي لتيسة الذي أحالها بدوره على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس؛ وهو ما عجل بوفاتها متأثرة بالسم الفتاك الذي انتشر بجسدها، بعد مرور وقت طويل عن تناوله من لدن الضحية.

وتعد هذه الحالة الثانية من نوعها التي تسجل بإقليم تاونات في أقل من أسبوع واحد؛ فقد سبق لتلميذة أخرى، تبلغ من العمر 14 سنة، أن وضعت، يوم الجمعة المنصرم، حدا لحياتها شنقا بمنزل أسرتها الكائن ببلدية قرية ابا محمد ساعات قليلة بعد أن تناهى إلى علمها خبر رسوبها بالسنة الثالثة إعدادي حيث تتابع دراستها.

وكانت الهالكة قد أخبرت والدتها بأنها سوف تنهي حياتها، بسبب نتيجتها الدراسية المخيبة للآمال؛ لكنها لم تأخذ الأمر من ابنتها على محل الجد، قبل أن تعثر عليها مشنوقة بالمنزل.