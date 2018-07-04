جريمة قتل تودي بحياة ثلاثيني بشاطئ مارتيل

أيوب صدور

اهتزت مدينة مارتيل، اليوم الأربعاء، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب ثلاثيني على يد غريمه بشاطئ المدينة سالفة الذكر، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وفور إخطارها، توجهت عناصر الضابطة القضائية، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، إلى عين المكان للوقوف على النازلة.

الواقعة خلّفت حالة من الذعر والهلع وسط المصطافين الذين تجمهروا بالعشرات، وسط تعزيزات أمنية مكثفة عملت على تسهيل وتنظيم عملية المرور.

ووفق شهود عيان، فإن الحادث نتج بعدما دخل الشابان في مشاحنات كلامية تحولت إلى صراع وتشابك بالأيدي ليوجه الجاني طعنة غائرة إلى الثلاثيني ويلوذ بالفرار.

مصدر أمني غير راغب في الكشف عن هويته، لعدم تخويله حق الحديث إلى الصحافة، قال إن الانتقال إلى مكان الجريمة أفضى إلى الوقوف على الواقعة مضيفا أن الحملة التمشيطية التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية لم تفلح في إيقاف القاتل؛ فيما فُتح تحقيق قضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، للوقوف على أسباب ودوافع الجريمة. وقد جرى إيداع جثمان الهالك بمصلحة الطب الشرعي، إلى حين انتهاء التحقيق.