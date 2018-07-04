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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل تودي بحياة ثلاثيني بشاطئ مارتيل

جريمة قتل تودي بحياة ثلاثيني بشاطئ مارتيل

جريمة قتل تودي بحياة ثلاثيني بشاطئ مارتيل
أيوب صدور
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:20

اهتزت مدينة مارتيل، اليوم الأربعاء، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب ثلاثيني على يد غريمه بشاطئ المدينة سالفة الذكر، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وفور إخطارها، توجهت عناصر الضابطة القضائية، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، إلى عين المكان للوقوف على النازلة.

الواقعة خلّفت حالة من الذعر والهلع وسط المصطافين الذين تجمهروا بالعشرات، وسط تعزيزات أمنية مكثفة عملت على تسهيل وتنظيم عملية المرور.

ووفق شهود عيان، فإن الحادث نتج بعدما دخل الشابان في مشاحنات كلامية تحولت إلى صراع وتشابك بالأيدي ليوجه الجاني طعنة غائرة إلى الثلاثيني ويلوذ بالفرار.

مصدر أمني غير راغب في الكشف عن هويته، لعدم تخويله حق الحديث إلى الصحافة، قال إن الانتقال إلى مكان الجريمة أفضى إلى الوقوف على الواقعة مضيفا أن الحملة التمشيطية التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية لم تفلح في إيقاف القاتل؛ فيما فُتح تحقيق قضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، للوقوف على أسباب ودوافع الجريمة. وقد جرى إيداع جثمان الهالك بمصلحة الطب الشرعي، إلى حين انتهاء التحقيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - hmida la feraille الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:28
نذهب لقضاء العطله في كل أنحاء المغرب و نطلب من الله ان نرجع بصحة وسلامة. عدم الامن في المغرب و تفشى الجهل والعصبية القبلية واصبحت الروح تساوي لا شيء في بلاد مسمى مسلم.
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55
2 - ر - ا زاوية الشيخ الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:34
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.....ماحد المدينة لي مشيتي ليها جناوى ولمواس موجودين غير ب 2 دراهم راه عيب وعار
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49
3 - حضير الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:37
لن يتغير حالنا فعلى المغاربة أن يكونوا على حضر ذ يوجد الكثير من المجرمين مثل هادا الشخص الدي طعن زميله وهرب على العموم سيءتون به اين ما كان
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24
4 - rachid الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:46
malgré tous ça et toujours on ecoute le Maroc est un pays de la securité! !!!!
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13
5 - marwan الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:47
ربما تصفية حسابات أو عمل انتقامي ليكون عبرة
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-31
6 - عبدالله الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:53
تم قتله من طرف صديقه لسبب ما و لا علاقة للاجرام بالحادثة فالأماكن العمومية في المغرب و خصوصا الشواطئ تكون مؤمنة
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-3
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