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الرئيسية | حوادث | البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب
مُتابعة من خالد ملوك
الخميس 05 يوليوز 2018 - 04:09

تمكنت عناصر البحرية الإسبانية من إغاثة 56 مرشحا للهجرة غير النظامية كانوا على متن قارب قادم أحد سواحل مدن الشمال المغربي، ضمنهم امرأة حامل جرى نقلها إلى مستشفى "مورتيل" بمقاطعة غرناطة الجنوبية من أجل تلقي العناية الطبية اللازمة.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية بأن فرقة الإنقاذ البحري الإسباني اعترضت مركبة على بعد 65 ميلا بحريا عن سواحل مدينة غرناطة، مشيرة إلى أنه جرى نقل الموقوفين، المنحدرين من دول العمق الإفريقي، على متن سفينة بحرية إلى ميناء مدينة مورتيل قصد تلقي العناية الضرورية من قبل فرقة الصليب الأحمر الإسباني.

وأضافت الوكالة أن غالبية المهاجرين يتمتعون بصحة جيدة، بالرغم من أن بعضهم كان يعاني انخفاض درجة حرارة الجسم، موضحة في السياق ذاته أن أطفالا قاصرين كانوا ضمن الموقوفين الذين نُقلوا إلى مركز مخصص لإيواء المهاجرين الأجانب، في انتظار إخضاعهم للتحقيقات القضائية الروتينية.

وأشارت أيضا إلى أن المرأة الحامل ستخضع لفحص طبي من أجل التأكد من عدم إصابتها بأي مرض أو مضاعفات جانبية على خلفية الرحلة التي جرت في أحوال جوية سيئة، مبرزة أن عناصر الإنقاذ البحري باشرت عملية البحث عن القارب بعد توصلها بإشعار من إحدى المنظمات التي تعنى بقضايا المهاجرين.

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