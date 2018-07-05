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الرئيسية | حوادث | الرشوة تقود ممرضا إلى السجن بآيت ملول

الرشوة تقود ممرضا إلى السجن بآيت ملول

الرشوة تقود ممرضا إلى السجن بآيت ملول
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الخميس 05 يوليوز 2018 - 07:50

قرّرت النيابة العامة بابتدائية إنزكان، الأربعاء، الاحتفاظ بممرض، يعمل بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لآيت ملول، بعد أن جرى تقديمه أمام الوكيل الملك من لدن أمن بيوكرى في حالة سراح، على خلفية قضية رشوة وابتزاز.

وتعود تفاصيل الموضوع إلى نحو شهر، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، مدته 3 دقائق و44 ثانية، يوثق لمحاولة الممرض ابتزاز أحد المرتفقين ومطالبته لمبلغ 50 درهما، مقابل التوقيع على إحدى الوثائق الإدارية الخاصة بنظام المساعدة الطبية "راميد".

وتفاعلت المصالح الأمنية بمدينة بيوكرى مع شريط الفيديو، حيث أفضت التحريات التي باشرتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى تحديد هوية الممرض، حيث تم الاستماع إليه، قبل أن تقرر النيابة العامة، اليوم الأربعاء، متابعته في حالة اعتقال.

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1 - خليلوفيتش الخميس 05 يوليوز 2018 - 08:50
في نظري ليس حلا بل الحل هو البحث عن الدافع لطلب الرشوة و هذا النوع من الرشوة لا يسمن و لا يغني من جوع سيقول البعض الذي يسرق البيض يسرق الدجاجة فأنا اقول لهم عندنا الذي يسرق البيض عندنا هو ذلك الموظف المقهور على أمره مثل هذا الممرض اما الذي يسرق عندنا الدجاجة في المغرب فلا أحد يستطيع الإقتراب منها لأن دجاجتهم تبيض ذهبا ولا أحد يستطيع التبليغ عنهم و حتى إن تجرا أحد و بلغ فمصيره الإعتقال كما وقع لزفزافي
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