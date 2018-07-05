الرشوة تقود ممرضا إلى السجن بآيت ملول

هسبريس من اشتوكة آيت باها

قرّرت النيابة العامة بابتدائية إنزكان، الأربعاء، الاحتفاظ بممرض، يعمل بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لآيت ملول، بعد أن جرى تقديمه أمام الوكيل الملك من لدن أمن بيوكرى في حالة سراح، على خلفية قضية رشوة وابتزاز.

وتعود تفاصيل الموضوع إلى نحو شهر، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، مدته 3 دقائق و44 ثانية، يوثق لمحاولة الممرض ابتزاز أحد المرتفقين ومطالبته لمبلغ 50 درهما، مقابل التوقيع على إحدى الوثائق الإدارية الخاصة بنظام المساعدة الطبية "راميد".

وتفاعلت المصالح الأمنية بمدينة بيوكرى مع شريط الفيديو، حيث أفضت التحريات التي باشرتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى تحديد هوية الممرض، حيث تم الاستماع إليه، قبل أن تقرر النيابة العامة، اليوم الأربعاء، متابعته في حالة اعتقال.