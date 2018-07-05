إيقاف مغربي لتهريب حشيش في ملابس بإسبانيا

مُتابعة من خالد ملوك

اعتقلت عناصر الحرس المدني الإسباني مهاجرا مغربيا بمدينة أليكانتي الإسبانية، بعدما حاول تهريب 800 كيلوغرام من "الحشيش المغربي" محشوة بعناية فائقة داخل طرود ملابس مستعلمة محملة على متن شاحنة من الحجم الصغير كان يقودها.

وقالت مصادر أمنية إسبانية إن القيمة السوقية للمخدر المهرب حددت في 1.687.200 يورو، مشيرة إلى أنه جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى الطريق الوطنية رقم "CV-904" بالمنطقة ذاتها، إثر عملية رقابة طرقية روتينية من قبل عناصر الحرس المدني.

وأفادت المصادر ذاتها بأن علامات التوتر كانت بادية على السائق؛ وهو ما أثار شكوك عناصر الأمن التي قامت بعملية تفتيش دقيقة لجميع الأغراض الموضوعة داخل الحاوية الخلفية للشاحنة، مبرزة في الآن ذاته أن العملية أسفرت عن ضبط العشرات من قطع الحشيش بوزن إجمالي يصل إلى 800 كيلوغرام.

وأكدت القيادة العليا للأمن بإقليم الأندلس أنه جرى وضع المتهم المغربي، البالغ من العمر 40 سنة، تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار الانتهاء من التحقيقات الأولية وتعميق البحث معه بشأن تهم تتعلق بـ"حيازة المخدرات بغرض الترويج".