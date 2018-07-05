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كُتّاب وآراء
سرقة سعودي تطيح بجزائريين في الدار البيضاء
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، بتنسيق وثيق مع "الديستي"، مواطنيْن جزائرييْن، يبلغان من العمر 45 و46 سنة، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة موصوفة من داخل أحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن ولاية أمن مراكش كانت قد باشرت إجراءات معاينة عملية سرقة من داخل جناح يقيم به مواطن من جنسية سعودية، استهدفت الخزنة الحديدية المؤمنة بجميع محتوياتها، وهي عبارة عن مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية، وثلاث بطاقات للسحب البنكي، وثلاث ساعات يدوية فاخرة، وأربع سندات هوية ووثائق سفر، بالإضافة إلى سرقة مشتملات خزنة الملابس الشخصية.
البحث الميداني الذي أجرته الشرطة مدعومة بالخبرات التقنية الضرورية، وفق البلاغ، أسفر عن الكشف عن المتورطيْن في ارتكاب هذه القضية، اللذين جرى توقيفهما بمدينة الدار البيضاء والعثور بحوزتهما على جميع المسروقات العينية وحجز الجزء الأكبر من المسروقات النقدية.
وبحسب البلاغ ذاته فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أحد المشتبه فيهما الجزائريين يوجد في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وأنهما كانا قد دخلا التراب الوطني بشكل متزامن نسبيا، مع فارق يومين فقط، فضلا عن ارتكابهما لهذه العملية بتخطيط مسبق وتوزيع دقيق للأدوار.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما مازالت التحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذا النشاط الإجرامي، وكذا التحقق من إمكانية وجود امتدادات وارتباطات إجرامية أخرى للمشتبه فيهما خارج أرض الوطن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
اهم ما يجب عمله هو زرع مخبرين يتقصون تحركات الاشخاص الذين يثيرون الريبة و تتبع انشطتهم..
هناك نوع من التأخر في القبض على اللصين و يجب التركيز على تعزيز السرعة في التدخل.
عفاكم حنا بغينا نقادو العلاقات مع اخواننا الجزائريين ولكن بحال هذا الحالات الفردية خسنا نبتاعدو عليها
ليسوا دبلوماسيين حتى نذكر اسم الدولة نعمل باحترافية واحترام الشخص ومصداقية اللص يبقى لص يمثل نفسه فقط ونحن نعرف ان كل بلد فيه الصالح والطالح
السعوديون عندهم لفلوس بزاف وخى تسرهم متنقص من الثراء اديالهم شيئ
حسبوها صدقة ولا زكات