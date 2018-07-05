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الرئيسية | حوادث | سرقة سعودي تطيح بجزائريين في الدار البيضاء

سرقة سعودي تطيح بجزائريين في الدار البيضاء

سرقة سعودي تطيح بجزائريين في الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:10

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، بتنسيق وثيق مع "الديستي"، مواطنيْن جزائرييْن، يبلغان من العمر 45 و46 سنة، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة موصوفة من داخل أحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن ولاية أمن مراكش كانت قد باشرت إجراءات معاينة عملية سرقة من داخل جناح يقيم به مواطن من جنسية سعودية، استهدفت الخزنة الحديدية المؤمنة بجميع محتوياتها، وهي عبارة عن مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية، وثلاث بطاقات للسحب البنكي، وثلاث ساعات يدوية فاخرة، وأربع سندات هوية ووثائق سفر، بالإضافة إلى سرقة مشتملات خزنة الملابس الشخصية.

البحث الميداني الذي أجرته الشرطة مدعومة بالخبرات التقنية الضرورية، وفق البلاغ، أسفر عن الكشف عن المتورطيْن في ارتكاب هذه القضية، اللذين جرى توقيفهما بمدينة الدار البيضاء والعثور بحوزتهما على جميع المسروقات العينية وحجز الجزء الأكبر من المسروقات النقدية.

وبحسب البلاغ ذاته فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أحد المشتبه فيهما الجزائريين يوجد في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وأنهما كانا قد دخلا التراب الوطني بشكل متزامن نسبيا، مع فارق يومين فقط، فضلا عن ارتكابهما لهذه العملية بتخطيط مسبق وتوزيع دقيق للأدوار.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما مازالت التحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذا النشاط الإجرامي، وكذا التحقق من إمكانية وجود امتدادات وارتباطات إجرامية أخرى للمشتبه فيهما خارج أرض الوطن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الفيلسوف الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:24
يجب الرفع من اليقظة خاصة في الأماكن التي تعج بالسياح..
اهم ما يجب عمله هو زرع مخبرين يتقصون تحركات الاشخاص الذين يثيرون الريبة و تتبع انشطتهم..
هناك نوع من التأخر في القبض على اللصين و يجب التركيز على تعزيز السرعة في التدخل.
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15
2 - sohail الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:32
في نظري وخاصة في هذه الحالة يستحسن عدم ذكر دولة السارق والمسروق حتى لا نفتح المجال لذوي النفوس الضيقة ناشري الفتن
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82
3 - مواطن الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:38
تحية خاصة لرجال الأمن وجميع القوات الساهرة على أمن البلاد الله
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28
4 - انشري يا عزيزتي الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:41
لانه سعودي كلشي خدام فهم تسطا عاش امير المؤمنين
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-15
5 - algerien الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:42
oui iil faut les punires ......
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15
6 - tarik الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:43
Dommage qu'ils soient pris , vous vous êtes mal débrouillés les gars
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-12
7 - رباطي امازيغي مغربي الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:55
بكل تاكيد هما شخصان ارتكبا جريمة السرقة لكن ما دخل الجزائر
عفاكم حنا بغينا نقادو العلاقات مع اخواننا الجزائريين ولكن بحال هذا الحالات الفردية خسنا نبتاعدو عليها
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16
8 - Zohair الخميس 05 يوليوز 2018 - 14:58
سبحان الله, إخواننا الجزائريين يشبهوننا في كل شيئ !
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16
9 - Observateur الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:04
حتى لهدي يابن عمي مامتفقينش..!! واش ما كتبعوش الاخبار...اسبانيا وما ادراكما من السبنيول واعترفوا بان ااحموشي وفرقتو لا ينامون..وان غفوا سهوا فانما ليقبضوا على الفريسة وهي معها الحجة...لان هاد الايام ولا عندنا عدم الثقة في االعدالة ما شي بزاف ولكن الهدرة عليها كاينة...ياك ما يسحابلكم راكم فالصومال مع احترامي لهدا البلد...
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-2
10 - ali الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:08
الى سهيل وفي نظرك التستر على المجرم الاجنبي هو الصواب .يجب فضح الكل كي لا يبقى الانطباع على ان الجراءم التي تقع في البلاد جلها من طرف المواطنين يحب ان يعلم الكل انه حتى الاجنبي مجرم ويجب التشهير به ومعاقبته
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1
11 - الخميس الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:13
هذا أمر عادي لا تهم جنسية السارق، الذين جعلوهم يسرقون هم من يستغلون خيرات بلدهم في أشياء لا تعود على المواطنين بالنفع، أموالهم نهبها تجار سلاح البوليساريو.
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5
12 - Free man الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:15
هادو ذغيا جبتوهوم حيت الضحية قريشي ولي شفرو البلاد باقي تتقلبو عليهوم سبحان من خلقكوم
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13 - marwan الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:16
أينما حل الجزائريين حل معهم التزوير والنصب و سرقة السيارات و المتاجرة في الأقراص المهلوسة و خصوصا يجب الحذر ومراقبة الجزائريين الجواسيس الحاقدين الذين يعيشون وسط مجتمعنا يدعون انهم مغاربة لأن آبائهم الجزائريين دخلو المغرب مند عقود في أكبر عملية إدخال جواسيس من طرف المخابرات الجزائرية الخبيثة إلى الأراضي المغربية...حفض الله هذا البلد من الحساد يتبع...
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14 - مغربي الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:18
على الاقل احترموا الشعب الشقيق لان اللصين
ليسوا دبلوماسيين حتى نذكر اسم الدولة نعمل باحترافية واحترام الشخص ومصداقية اللص يبقى لص يمثل نفسه فقط ونحن نعرف ان كل بلد فيه الصالح والطالح
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15 - hamidoo الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:21
اودي حاولوا على خوتكم الجزائريين الزلط والمزري ضارب عليهم وعلينا
السعوديون عندهم لفلوس بزاف وخى تسرهم متنقص من الثراء اديالهم شيئ
حسبوها صدقة ولا زكات
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