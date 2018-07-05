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الرئيسية | حوادث | رب أسرة يضع حدا لحياته شنقا في مدينة غفساي

رب أسرة يضع حدا لحياته شنقا في مدينة غفساي

رب أسرة يضع حدا لحياته شنقا في مدينة غفساي
رشيد الكويري من تاونات
الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:05

وضع رب أسرة، يبلغ من العمر 38 سنة، حدا لحياته شنقا بمدينة غفساي، اليوم الخميس،مخلفا وراءه زوجة وطفلين.

وقد تم العثور من طرف مارة على جثة الهالك معلقة بجذع شجرة، بالقرب من مقبرة في "حي الجردة"، قبل إخطار عناصر الدرك التي حضرت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا.

وقد تم نقل جثة المعني بالأمر، الذي كان يشتغل قيد حياته مياوما ويقيم بـ"حي مثيوة" في المدينة نفسها، نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني في فاس لإخضاعها إلى تشريح طبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - وسيم الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:18
السلام عليكم, غالبا غايكون سمع شي هدرا كاتنقص من القيمة ديالو حينت كاين شي بنادم حكار او استغلالي او مافيهش الرحمة , اولا غايكون مابقاش قاد على المسؤولية , على كل حال , الانتحار ماشي هو الحل , اولبعد عن الله هو السبب , لايشوف من حال مراتو اولادو , نتمنا فلوس المونديال اوماوازين ايتصرفو على بحال هاد الناس
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1
2 - مصطفى كاراطيكا الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:19
اش واقع فهذا البلاد ياربي السلامة كل نهار قتيلة وانتحار..... وهداشي كامل و المسؤولين ملهين الشعب في مهرجانات الشطيح والرديح
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19
3 - maghribia الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:21
لا يعلم بظروفه الا الله اللهم اغفر له
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32
4 - زكرياء منجد الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:23
هذا الشخص لن أترحم عليه لأن الله تعالى لن يوصي على الإنتحار
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-60
5 - محمد الزموري الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:31
لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. س. النساء
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10
6 - Mounir الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:32
شيء غريب كل يوم انتحار في المغرب مفهمت والو وش من الفقر والبطالة ولا شي حاجه أخره
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6
7 - Ali الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:43
التعليقات كما العادة على شاكلة : سقطت الطائرة في البستان ، و كان البستان جميلا
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2
8 - منير الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:51
بلاد غنية بالمشاكل ...شخصيا لا استعجب للانتحارات و قطاع الطرق و الكريساج و نسبة الطلاق المرتفعة ....هذا هو حال الجهل و الجاهلية ...لان الكل يضن ان الجاهلية حقبة من الماضي و هذا غلط ...اكبر غلط سقط فيه الانسان لان الجاهلية هي الظلومات و هي عالم يتعايش مع عالم النور ...mondes parallèles او العالمين كما هو مذكور في صورة الفاتحة ....و الله ادينا و اديكم فالنور و بعد علينا العار ...
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