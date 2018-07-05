رب أسرة يضع حدا لحياته شنقا في مدينة غفساي

رشيد الكويري من تاونات

وضع رب أسرة، يبلغ من العمر 38 سنة، حدا لحياته شنقا بمدينة غفساي، اليوم الخميس،مخلفا وراءه زوجة وطفلين.

وقد تم العثور من طرف مارة على جثة الهالك معلقة بجذع شجرة، بالقرب من مقبرة في "حي الجردة"، قبل إخطار عناصر الدرك التي حضرت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا.

وقد تم نقل جثة المعني بالأمر، الذي كان يشتغل قيد حياته مياوما ويقيم بـ"حي مثيوة" في المدينة نفسها، نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني في فاس لإخضاعها إلى تشريح طبي.